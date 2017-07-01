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В Израиле

У берегов Кинерета продолжаются поиски молодого человека, пропавшего накануне

время публикации: 11:29 | последнее обновление: 11:29 блог версия для печати фото
У берегов Кинерета продолжаются поиски молодого человека, пропавшего накануне
У берегов Кинерета продолжаются поиски молодого человека, пропавшего накануне
У берегов Кинерета продолжаются поиски молодого человека, пропавшего накануне

В субботу, 1 июля, на побережье Кинерета продолжаются поиски молодого человека, пропавшего накануне.

Его друг, вместе с ним вошедший в воду, чтобы поплавать на надувных матрасах, был спасен морской полицией в пятницу, 30 июня. Оба мужчины были на надувных матрасах. Сильный ветер отнес их от берега на 150-200 метров, где они перевернулись.

Это видели с берега отдыхающие, которые вызвали морскую полицию.

В поисках задействованы сотрудники морской полиции и пограничной службы, добровольные помощники полиции и водолазы, полицейский вертолет и гидроциклы.

Пресс-служба полиции просит отдыхающих на побережье Кинерета купаться только на тех пляжах, которые обслуживают спасатели, не заплывать далеко, не пользоваться надувными матрасами, не отпускать в воду детей без сопровождения взрослых, не заходить в воду в нетрезвом состоянии.

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