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В Израиле

Глава индийского правительства прибудет в Израиль с "историческим визитом"

время публикации: 10:43 | последнее обновление: 11:18 блог версия для печати фото
Нарендра Моди и президент Израиля Реувен Ривлин
Нарендра Моди
Нарендра Моди и глава ПНА Махмуд Аббас

4 июля глава индийского правительства Нарендра Моди прибудет в Израиль с трехдневным визитом. Ряд СМИ, в том числе и Reuters, заранее назвали этот визит историческим.

По словам аналитиков, Индия традиционно "осторожничает" в демонстрации симпатий к еврейскому государству: поддерживая связи с Израилем, индийские политики во всеуслышание заявляли, что считают "справедливой борьбу палестинского народа". Это объясняется боязнью индийских властей "расстроить" арабские страны, источники импорта нефти для Индии.

Однако Нарендра Моди планирует изменить эту ситуацию, значительно расширив сотрудничество с Израилем. В течение трехдневных переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу он рассчитывает обсудить масштабные поставки и производство ракет, БПЛА и радиолокационных систем.

Индия является одним из крупнейших рынков сбыта израильских вооружений, где ежегодно совершаются сделки на 1 миллиард долларов.

Индийский лидер не поедет в Рамаллу, как это обычно делают политики, стремящиеся сохранить политический баланс в отношении палестино-израильского конфликта.

В мае Моди принял у себя главу ПНА Махмуда Аббаса, предложив ему сотрудничество в сфере здравоохранения и информационных технологий, однако эксперты оценили атмосферу этого визита как "весьма сдержанную".

В последние месяцы Израиль посетили несколько рабочих делегаций высокопоставленных индийских чиновников, занимавшихся подготовкой визита Моди.



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// NEWSru.co.il // В Израиле // 3 марта 2017 г.
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