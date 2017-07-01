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Прогноз погоды на 1 июля: солнечно и жарко, повышение температуры

время публикации: 06:18 | последнее обновление: 06:18 блог версия для печати фото
Прогноз погоды на 1 июля: солнечно и жарко, повышение температуры

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 1 июля, температура воздуха будет выше, чем вчера, и немного выше среднесезонной во внутренних районах. В утреннее и вечернее время возможна дымка на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 23-33 градусов, в Тель-Авиве – 23-30, в Хайфе – 22-30, в Эйлате – 29-43. В Беэр-Шеве – 22-37, в Мицпе-Рамоне – 22-35, на побережье Мертвого моря – 31-40, в Ашкелоне – 21-30, в Ариэле – 23-31, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 25-40, на Голанских высотах – 22-36.

Температура воды в Средиземном море – 29 градусов, высота волн – 50-90 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В воскресенье-понедельние – дополнительное повышение температуры, шарав. Во вторник ожидается небольшой спад жары, но температура все же будет выше среднесезонной.

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