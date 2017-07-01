1 июля 2017 г.
В СССР секса нет: что это было?
Рудковская ответила Галкину
Сталин против Путина
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
22:20 Житель юга погиб в результате несчастного случая, родственники сообщили обманную версию
21:39 Стрельба в Тайбе, убита женщина
20:43 Еще один сирийский снаряд разорвался на Голанских высотах
19:59 Самолет, вылетевший в Эйлат, приземлился в аэропорту Бен-Гурион из-за неисправности
19:37 На севере Голанских высот разорвался снаряд, выпущенный из Сирии
18:30 Подросток ранен в результате драки на станции проката каяков "Кфар-Блюм"
16:53 60-летний мужчина спасен морской полицией у побережья Герцлии
16:00 В арабской деревне на севере Израиля загорелся кустарник
13:33 В Гиватаиме 73-летняя женщина пострадала в дорожной аварии
12:41 В Хайфу прибыл американский авианосец George H.W. Bush
В Израиле

Житель юга погиб в результате несчастного случая, родственники сообщили обманную версию

время публикации: 22:20 | последнее обновление: 22:25 блог версия для печати фото

Вечером в субботу, 1 июля, в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве в критическом состоянии был доставлен 20-летний юноша. Вскоре после того, как молодой человек был доставлен в больницу, медикам пришлось констатировать его смерть.

Родственники юноши изначально утверждали, что он пострадал в результате падения с лошади, однако в ходе расследования выяснилось, что травмы были получены молодым человеком после того, как перевернулся квадроцикл, в котором он находился.

Через короткое время в больницу был доставлен еще один человек, находившийся в транспортном средстве в момент аварии.

Обстоятельства происшествия расследуются.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 16 августа 2016 г.
Квадроцикл врезался в столб на севере Израиля, погиб 17-летний юноша
// NEWSru.co.il // В Израиле // 26 октября 2014 г.
Суд оправдал мужчину, обвинявшегося в наезде на двух бегуний







  Rating@Mail.ru  
Суббота, 1 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017