Житель юга погиб в результате несчастного случая, родственники сообщили обманную версию

Вечером в субботу, 1 июля, в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве в критическом состоянии был доставлен 20-летний юноша. Вскоре после того, как молодой человек был доставлен в больницу, медикам пришлось констатировать его смерть.

Родственники юноши изначально утверждали, что он пострадал в результате падения с лошади, однако в ходе расследования выяснилось, что травмы были получены молодым человеком после того, как перевернулся квадроцикл, в котором он находился.

Через короткое время в больницу был доставлен еще один человек, находившийся в транспортном средстве в момент аварии.

Обстоятельства происшествия расследуются.