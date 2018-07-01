ХАМАС заявил о новом рекорде: "огненный шар" из Газы приземлился около Бейт-Шемеша

Вечером в субботу, 30 июня, около поселка Сригим, в нескольких километрах к югу от Бейт-Шемеша, был найден воздушный шар с привязанным к нему контейнером с зажигательной смесью, сообщает сайт 0404.co.il.

В сообщении отмечалось, что шар нашли на открытой местности, на место происшествия вызвали полицейского сапера.

0404.co.il сообщает, что еще один такой воздушный шар нашли около поселка Кфар а-Хариф, к северу от Кирьят-Малахи.

О пожарах в районах приземления этих "огненных шаров" не сообщалось.

Информированные источники подтвердили редакции NEWSru.co.il сведения об обнаружении таких шаров в указанных районах.

Пресс-службы полиции и армии не комментируют эту информацию.

Поселки Сригим и Кфар а-Хариф находятся примерно в 30 км к северо-востоку от границы с сектором Газы.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" заявляет, что впервые один из шаров пролетел 45 км и приземлился в районе Бейт-Шемеша. Эта информация неточна.

При этом ХАМАС объявил, что перед группами поджигателей поставлена задача: добиться того, чтобы "огненные шары" достигали крупных израильских городов. Сообщается, что 1 июля один из таких шаров вызвал пожар около Нетивота (менее 10 км от границы Газы).

Воздушные шары, запускаемые из сектора Газы, способны преодолевать десятки километров (дальность зависит от подъемной силы, общей массы конструкции, скорости и устойчивости направления ветра). При этом такие шары могут нести как обычный контейнер с зажигательной смесью и горящим фитилем, так и контейнер со взрывным устройством или взрывное устройство с дополнительным контейнером с легковоспламеняющейся жидкостью. Полиция настоятельно просит не приближаться к таким находкам и немедленно сообщать об их обнаружении в правоохранительные органы по телефону 100.

В субботу запуск таких шаров вновь привел к многочисленным пожарам на израильской территории около границы с сектором Газы. Запуски продолжались и в ночь на воскресенье.





