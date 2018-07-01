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14:16 Правительство утвердило законопроект о призыве ультраортодоксов
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В Израиле

Правительство утвердило законопроект о призыве ультраортодоксов

время публикации: 14:16 | последнее обновление: 15:16 блог версия для печати фото
Правительство утвердило законопроект о призыве ультраортодоксов
Правительство утвердило законопроект о призыве ультраортодоксов
За законопроект проголосовали все министры, кроме главы МВД Арье Дери и министра по делам религий Давида Азулая.

В воскресенье, 1 июля, правительство утвердило законопроект о призыве в ЦАХАЛ ультраортордоксов.

За законопроект проголосовали все министры правительства, присутствовавшие на заседании, кроме министра внутренних дел Арье Дери (ШАС), воздержавшегося при голосовании. Министр по делам религий Давид Азулай (ШАС) не принял участия в заседании, но оставил письменное заявление о том, что воздерживается в рамках данного голосования.

2 июля законопроект будет вынесен на голосование пленарного заседания Кнессета в первом чтении.

Речь идет о законопроекте, разработанном комиссией министерства обороны.

Законопроект предусматривает постепенное увеличение квот призыва учащихся йешив. Число призывающихся ультраортодоксов должно расти на 8% в год на протяжении первых трех лет действия закона. К 2021 году число "харедим", призывающихся в ЦАХАЛ и на альтернативную службу, должно вырасти с 3.000 в 2018 году до 4.967.

После этого рост числа призывников продолжится, но медленными темпами, и к 2027 году в ЦАХАЛе и на альтернативной службе должны находиться 6.844 ультраортодокса.

В отношении йешив, которые не выполняют квоты, предусмотрены экономические санкции. Они не будут применяться в первые два года действия закона, а затем распространятся на все религиозные учебные заведения, не выполняющие 95% квоты.

После утверждения законопроекта правительством министр обороны Авигдор Либерман заявил: "Я благодарю комиссию за интенсивную и продуктивную работу".

Ожидается, что законопроект будет утвержден в первом чтении, так как партия "Еш Атид" объявила, что проголосует за него.

После утверждения законопроекта в первом чтении, начнется работа специальной комиссии во главе с председателем правительственной коалиции Давидом Амсалемом ("Ликуд") по подготовке окончательной редакции законопроекта.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 28 июня 2018 г.
Мандельблит: в законопроекте о призыве есть юридические сложности
// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 июня 2018 г.
Создана комиссия по подготовке закона о призыве, "Еш Атид" проголосует "за"







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