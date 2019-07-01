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В Израиле

Тысячи выходцев из Эфиопии принимают участие в акциях протеста по всему Израилю

время публикации: 1 июля 2019 г., 20:45 | последнее обновление: 1 июля 2019 г., 23:23 блог версия для печати фото
Тысячи выходцев из Эфиопии принимают участие в акции протеста в Кирьят-Ате
Тысячи выходцев из Эфиопии принимают участие в акции протеста в Кирьят-Ате
Тысячи выходцев из Эфиопии принимают участие в акции протеста в Кирьят-Ате

В течение всего дня в Хайфе и ее окрестностях проходили акции протеста выходцев из Эфиопии против "произвола полиции". В 20:00 на развязке возле Кирьят-Ата началась самая многочисленная акция протеста. В ней принимают участие тысячи представителей эфиопской общины.

Над местом проведения акции поднимается густой черный дым от автомобильных шин, которые жгут ее участники.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что в нескольких десятках метров от митингующих находятся десятки полицейских, которые пока не вмешиваются в происходящее.

Протесты проходят в Нетивоте, Беэр-Шеве, Ашдоде, на развязке Ольга возле заправочной станции на въезде в Хадеру.

Из-за акций протеста перекрыты 25-е шоссе (от перекрестка Нетивот до Байт а-Гади), 40-е шоссе (в районе перекрестка Наан), 4-е шоссе (развязка Явне), 2-е шоссе (развязка Кесария).

Депутат Кнессета Пнина Тамано-Шата, участвовавшая в демонстрации возле отделения полиции "Звулун", обвиняет полицию в применении непропорциональной силы в отношении протестующих. В интервью новостной корпорации "Кан", она заявила, что пыталась дозвониться до главы МВБ Гилада Эрдана, но он не берет трубку. Вместе с тем политик утверждает, что она видела, не менее четырех пострадавших в результате столкновений с полицией.

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что в результате действий протестующих пострадали трое сотрудников полиции. Они были вынуждены обратиться в больницу за медицинской помощью.

Поводом для протеста эфиопской общины стал инцидент в Кирьят-Хаиме, в ходе которого погиб 19-летний Соломон Така. Роковой выстрел был сделан сотрудником полиции, не находящимся при исполнении обязанностей.

Полицейский утверждает, что он разнимал драку молодых людей. Поняв, что перед ними полицейских, молодые люди приняли кидать в него камни. По словам полицейского, он чувствовал реальную угрозу для своей жизни и выстрелил в землю, и он не понял, как пуля попала одному из молодых людей в грудь.

Друзья убитого заявляют, что не было никакой драки. Полицейский приблизился к ним и потребовал вывернуть карманы. Один из подростков грубо ответил, и тогда полицейский выхватил пистолет.

13-й канал израильского телевидения передал, что во время вскрытия ела убитого юноши патологоанатомы извлекли из его груди пулю, которая с одной стороны была полностью смята. Это, по мнению экспертов, подтверждает версию полицейского, который утверждает, что не целился в подростка. Пуля, по всей видимости отрикошетила от плитки.

Расследование обстоятельств применения оружия и смерти юноши расследуются следователями отдела МАХАШ.

В понедельник, 1 июля, суд распорядился поместить сотрудника полиции под домашний арест.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 1 июля 2019 г.
СМИ: полицейский, застреливший Соломона Така, утверждает, что стрелял в землю
// NEWSru.co.il // В Израиле // 1 июля 2019 г.
В связи с протестами эфиопской общины заблокирована развязка Ата на 22-м шоссе
// NEWSru.co.il // В Израиле // 1 июля 2019 г.
Продолжаются акции протеста эфиопской общины, полицейский переведен под домашний арест
// NEWSru.co.il // В Израиле // 1 июля 2019 г.
Задержан полицейский, подозреваемый в том, что застрелил репатрианта из Эфиопии
// NEWSru.co.il // В Израиле // 30 июня 2019 г.
Данные расследования: юноша в Кирьят-Хаиме застрелен сотрудником полиции





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