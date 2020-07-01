Комиссия Кнессета обсудила тему отказа регистрировать детей выходцев из бывшего СССР "евреями"

Во вторник, 30 июня, состоялось заседание комиссии Кнессета по внутренним делам, посвященное проблеме регистрации детей выходцев из бывшего СССР, матери которых записаны в документах еврейками, но сами они евреями не зарегистрированы.

Заседание было инициировано депутатами Йоэлем Развозовым ("Еш Атид") и Юлией Малиновской (НДИ).

Напомним, 15 июня в репортаже телеканала "Кан 11" было рассказано об отказе Управления по вопросам регистрации населения и иммиграции регистрировать "евреями" тысячи младенцев, родившихся в семьях выходцев из стран бывшего СССР. Речь шла о детях женщин, которые записаны в документах "еврейками". В графе "национальность", фигурирующей в "тамцит ришум" (перечень личных данных), у детей, о которых говорилось в репортаже, записано "в процессе проверки" или поставлены прочерки, указывающие на "отсутствие вероисповедания" ("хасар дат").

Юридический советник Управления регистрации населения опровергла это утверждение, объяснив, что не менее 1800 из этих случаев произошли в результате того, что дети родились за рубежом и были зарегистрированы в консульствах, где нет доступа к базе данных Управления регистрации населения, и поэтому в графах "национальность" и "вероисповедание" ставятся прочерки. (Напомним, что пресс-секретарь Управления в беседе с редакцией NEWSru.co.il объясняла это иначе.) В любом случае, по словам юридического советника Управления адвоката Рины Нешер, на самом деле речь идет о порядке 60 семей, еврейство детей которых под вопросом несмотря на то, что их матери записаны в документах еврейками.

Вопрос о том, что ребенок еврейки по документам не может быть записан евреем, поднимается в том случае, если от других государственных структур получена информация о том, что израильтянка записана в документах "еврейкой" ошибочно. По закону личные данные граждан должны быть идентичны во всех реестрах, поэтому информация моментально передается в Управление регистрации населения.

Интересно, что в Управлении нет своего "следственного" отдела, который мог бы взять на себя проведение таких проверок. По словам той же Рины Нешер, служащие для проведения проверки обращаются в ту инстанцию, которая поставила под сомнение еврейство того или иного гражданина. К сожалению, в ходе заседания в Кнессете не возникло вопроса о том, как часто Управление бывает не удовлетворено обоснованиями решений данной инстанции. Исключением является вопрос гиюров - МВД, в отличие от раввината, считает реформистский гиюр основанием для того, чтобы считать гражданина евреем.

Чаще всего "сомнения" возникают у раввинатских судов, как правило, при попытке доказать еврейство для бракосочетания в раввинате. Напомним, что выходцы из стран бывшего СССР редко "автоматически" признаются евреями для заключения брака. Если тому или иному гражданину не удается доказать свое еврейство в раввинатском суде, информация об этом передается в Управление по вопросам регистрации населения и иммиграции. Отметим также, что если вы обратились в раввинат и начали процесс проверки на еврейство, однако решили его прервать, ваше еврейство автоматически ставится под сомнение (и информация об этом также передается другим госструктурам).

Более того, непризнание евреем того или иного гражданина Израиля в раввинатском суде ставит под сомнение еврейство родственников человека, проходившего проверку. То есть, если вы сами не должны были проходить проверки на еврейство или же прошли все проверки, но не прошел ваш близкий родственник, ваше еврейство будет поставлено под сомнение. Точно так же, просто в более редких случаях, действуют "Натив" или "Сохнут". Если при репатриации вашего родственника выясняется, что он не еврей или не галахический еврей, ваше еврейство также может быть поставлено под сомнение.

Таким образом, если раввинат не подтвердил еврейство израильтянки (по любой из причин, в том числе по вашему собственному желанию остановить процесс проверки) и поставил его под сомнение, то этого сомнения достаточно, чтобы ребенка этой израильтянки отказались записывать евреем. То же самое касается проверок в "Нативе" или "Сохнуте". То есть, Управлению регистрации населения не нужны доказательства того, что женщина, записанная еврейкой, таковой не является – достаточно, чтобы ее еврейство было поставлено под сомнение.

Единственная юридическая проблема, на которую указал юридический советник комиссии Томер Рознер, заключается в том, что проверки, проводимые Управлением для записи того или иного ребенка, иногда занимают долгие годы. Рознер предложил установить максимальный срок для таких проверок, который не будет превышать полгода.

По итогам двухчасового заседания председатель комиссии депутат Мики Хаймович ("Кахоль Лаван") обратилась к Управлению с требованием предоставить данные о тех случаях, когда у матери-еврейки детей отказываются записывать евреями, а также "убедиться, что МВД не инициирует проверки именно в отношении репатриантов из бывшего СССР". Хаймович пообещала, что комиссия снова соберется по этому поводу.

В ходе заседания был затронут также ряд "смежных" тем – в том числе, данные о том, что Управление регистрации населения, вопреки закону, отказывает гражданам Израиля в предоставлении базовых услуг с целью добиться от них согласия на изменение регистрации в графах "национальность" и "вероисповедание". Адвокат Управления продолжила это отрицать, однако мы хотим напомнить нашим читателям, что после репортажа "Кан" и обращений со стороны других СМИ Управление регистрации населения (письмо из управления находится в распоряжении редакции) признало, что такое нарушение закона с их стороны имело место. (Подробнее об этом случае можно прочитать в материале на нашем сайте).

До сих пор попытки изменить сложившуюся ситуацию находились в правовом поле. Несколько семей, дети которых были записаны таким образом, подали иски в суд. Один из таких исков в настоящий момент рассматривается в окружном суде Иерусалима. Иск был подан с помощью организации "Итим", которая занимается юридической помощью в таких вопросах. Представители "Итим" сообщают, что ждут прецедентного решения по этому вопросу, однако до сих пор оно вынесено не было.

По итогам заседания можно сделать вывод, что для изменения ситуации необходимо либо внести изменения в существующее законодательство (в частности, как предлагалось рядом депутатов в ходе заседания комиссии, запретить использовать новую информацию для того, чтобы ставить под сомнение еврейство третьего лица, подтвержденное несколько десятков лет назад), либо пытаться решить эту проблему через суд в надежде создать прецедент.





