"Едиот Ахронот": панамский диктатор Норьега сотрудничал с "Мосадом"

Газета "Едиот Ахронот" пишет в четверг, 1 июня, о том, что панамский диктатор Мануэль Норьега в течение длительного времени оказывал значительную помощь израильской внешней разведке "Мосад".

Эта публикация проиллюстрирована фотографией Норьеги, на которой также показан Майк Харари – бывший руководитель разведывательных подразделений "Кейсария" и "Кидон" в "Мосаде".

Следует отметить, что о контактах Норьеги и Харари, работавшего в 70-80-е годы в Центральной и Южной Америке, ранее было опубликовано множество материалов. И после смерти Норьеги о том, что Харари был его советником, упоминается, например, в статье издания Daily Beast.

Даже в статье Википедии о Майке Харари рассказывается: "Харари наладил тесные контакты с начальником разведки Торрихоса и агентом ЦРУ подполковником Мануэлем Норьегой. После того как ставший генералом Норьега захватил власть и стал военным диктатором, Харари был назначен его консультантом и советником. Харари обеспечил Норьегу контрактами на израильское оружие и тренировал для него личную военизированную охрану из бывших разведчиков, а тот в ответ назначил его почётным консулом и коммерческим атташе Панамы в Израиле. Причем, Харари стал известен в Панаме под прозвищем "Мистер 60 процентов" – отсылка к комиссии, взимаемой им за посредничество в коммерческих сделках Норьеги". Отмечается также, что президент США Джордж Буш-старший через Харари передавал благодарность Норьеге. После американского вторжения в 1989 году и свержения Норьеги, Харари был задержан американскими военными, но панамские власти не предъявили ему никаких обвинений, и через некоторое время он вернулся в Израиль. Позже Харари отрицал, что работал на Норьегу.

Майк Харари умер 21 сентября 2014 года, в возрасте 87 лет. Мануэль Норьега скончался в возрасте 83 лет 29 мая 2017 года. Незадолго до смерти Норьега перенес операцию по удалению опухоли головного мозга.

Мануэль Норьега – бывший главнокомандующий Национальной гвардии Панамы, руководивший государством с 1983 по 1989 год, до недавнего времени отбывал срок в панамской тюрьме за организацию политических репрессий и массовых убийств. Однако в январе этого года суд Панамы в связи с состоянием здоровья бывшего диктатора разрешил перевести Норьегу под домашний арест.

Норьега родился в 1934 году. В 1962 году окончил военное училище в Перу. В 1968 году, будучи в звании майора Национальной гвардии, поддержал военный переворот, осуществленный генералом Омаром Торрихосом, и год спустя был назначен на должность руководителя Управления военной разведки и контрразведки генштаба Панамы.

Известно, что Норьега много лет сотрудничал с ЦРУ.

В 1983 году Норьега стал главнокомандующий Национальной гвардией Панамы и, официально не став главой государства, де-факто руководил страной до 1989 года, когда был свергнут в ходе американской операции "Just Cause". Генерала переправили в Майами, где суд приговорил его к 40 годам тюремного заключения за торговлю наркотиками.

В 2010 году Норьега по решению суда был экстрадирован во Францию, где был приговорен к семи годам лишения свободы за отмывание денег и торговлю наркотиками.

В 2011 году Норьега был экстрадирован в Панаму. Умер 29 мая 2017 года.





