Дональд Трамп отложил перенос посольства США в Иерусалим

Дональд Трамп воспользовался правом вето, позволяющим ему отложить перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом одним из первых сообщил сайт NYTimes.

В ходе своей предвыборной кампании Дональд Трамп обещал сделать то, что до него в течение 22 лет не решались сделать его предшественники на посту президента: перенести посольство в Иерусалим, придав таким образом городу официальный статус столицы. В Израиле до последнего момента надеялись, что Трамп при первой же возможности сдержит свое слово. В четверг, 1 июня, сайт Maariv написал, что в понедельник, 29 мая, Биньямин Нетаниягу предпринял последнюю попытку повлиять на решение Дональда Трампа, позвонив послу США в Израиле Дэвиду Фридману.

NYTimes пишет, что позиция Дональда Трампа изменилась после визита в Вашингтон короля Иордании Абдаллы II, который, по всей видимости, объяснил президенту США, что его решение может иметь негативные последствия для всего Ближнего Востока и сорвет его усилия по разрешению палестино-израильского конфликта.

О том, что Вашингтон воздерживается от резких шагов, которые могут неправильно трактоваться арабским миром, свидетельствовал дипломатический скандал, разразившийся после того, как во время подготовки визита Трампа сотрудники американского консульства попросили представителей Израиля не сопровождать их в Старый город Иерусалима. Американцы заявили, что они не признают суверенитет Израиля над Храмовой горой, включая площадь около Стены плача. Во время визита в Израиль Дональд Трамп также попросил израильских официальных лиц не сопровождать его в Старый город, заявив, что это он хочет подойти к Стене плача как частное лицо.

"Закон о Иерусалиме" был утвержден Конгрессом в 1995 году. В нем говорится, что США признают Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля. В соответствии с законом, американское посольство должно было переехать в Иерусалим не позднее мая 1999 года. Однако закон также предусматривает сохранение за президентом права вето на реализацию закона, которым воспользовались Билл Клинтон, Джордж Буш, Барак Обама.

Соответствующий указ подписывается раз в полгода.

Белый дом распространил заявление, в котором говорится, что Дональд Трамп отложил перенос посольства из Тель-Авива в Иерусалим, чтобы дать шанс на заключение мирного договора между израильтянами и палестинцами. В заявлении также подчеркивается, что нет сомнений в том, что посольство будет перенесено, вопрос только в том, когда это будет сделано.

"Нахождение посольства за пределами столицы отдаляет мир и подпитывает иллюзии палестинцев, что еврейский народ и его государство не имеют отношения к Иерусалиму", - говорится в заявлении, распространенном канцелярией главы правительства Израиля. "Но несмотря на разочарование, Израиль высоко ценит слова поддержки от президента США и его приверженность обещанию перенести посольство в будущем", - говорится в заявлении.

Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас приветствовал решение Дональда Трампа, сказав, что оно увеличивает шансы на достижение мира.





