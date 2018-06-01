18+
1 июня 2018 г.
последняя новость: 08:57
Сделка с дьяволом
Богатые или не очень?
Разменные сунниты
Израиль ждет благодарности от Абрамовича
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
08:47 В Тель-Авиве помянули жертв теракта в "Дольфи", вечером состоится еще одна церемония
08:02 Нетаниягу посетил в Реховоте семью Ронена Любарского, погибшего бойца "Дувдевана"
07:52 ДТП в Ришон ле-Ционе и Модиине: двое пострадавших
07:39 ЦАХАЛ сообщил об ошибке: на мешке из-под цемента, найденном в туннеле, была надпись "мука"
06:08 В лесу около Модиина найдено тело убитого Бориса Ботерашвили, задержан подозреваемый
05:54 Прогноз погоды на 1 июня: переменная облачность, дожди на севере и в прибрежных районах
01:29 В результате удара током в иерусалимской квартире погиб 30-летний мужчина
20:30 Нетаниягу и Путин обсудили возможное возвращение войск Асада на границу с Израилем
20:16 Шоссе Аялон открылось для движения
20:00 Нир Хефец дал показания против Сары Нетаниягу
Загрузка...
В Израиле

В лесу около Модиина найдено тело убитого Бориса Ботерашвили, задержан подозреваемый

время публикации: 06:08 | последнее обновление: 07:53 блог версия для печати фото
На месте, где было найдено тело убитого

Разрешена к публикации информация о том, что в лесу около Модиина было найдено тело 56-летнего мужчины, жителя Лода, о розыске которого сообщалось накануне.

В среду был задержан подозреваемый в причастности к исчезновению этого человека, 49-летний житель Модиина, сообщает пресс-служба полиции.

Тело пропавшего, на котором были следы насилия, нашли в лесу около Модиина.

Подозреваемого в причастности к этому преступлению в четверг доставили в мировой суд Ришон ле-Циона, срок его содержания под стражей продлен на семь дней.

Следствие продолжается.

Полиция не называет имена жертвы и подозреваемого. Однако израильские СМИ, в частности сайты Ynet и Walla опубликовали имя убитого: это Борис Ботерашвили, бизнесмен из Лода.

При этом Walla пишет, что Борис Ботерашвили был одним из лидеров грузинской общины в Лоде, отцом четырех детей, состоятельным предпринимателем, работающим как в Израиле, так и за рубежом, занимался алмазным бизнесом и валютными операциями. В правоохранительных органах подчеркивают, что Борис Ботерашвили не имел криминального прошлого, у полиции не было сведений о каких-либо его деловых конфликтах или финансовых проблемах.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook







  Rating@Mail.ru  
Пятница, 1 июня 2018 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2018