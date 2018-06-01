В лесу около Модиина найдено тело убитого Бориса Ботерашвили, задержан подозреваемый

Разрешена к публикации информация о том, что в лесу около Модиина было найдено тело 56-летнего мужчины, жителя Лода, о розыске которого сообщалось накануне.

В среду был задержан подозреваемый в причастности к исчезновению этого человека, 49-летний житель Модиина, сообщает пресс-служба полиции.

Тело пропавшего, на котором были следы насилия, нашли в лесу около Модиина.

Подозреваемого в причастности к этому преступлению в четверг доставили в мировой суд Ришон ле-Циона, срок его содержания под стражей продлен на семь дней.

Следствие продолжается.

Полиция не называет имена жертвы и подозреваемого. Однако израильские СМИ, в частности сайты Ynet и Walla опубликовали имя убитого: это Борис Ботерашвили, бизнесмен из Лода.

При этом Walla пишет, что Борис Ботерашвили был одним из лидеров грузинской общины в Лоде, отцом четырех детей, состоятельным предпринимателем, работающим как в Израиле, так и за рубежом, занимался алмазным бизнесом и валютными операциями. В правоохранительных органах подчеркивают, что Борис Ботерашвили не имел криминального прошлого, у полиции не было сведений о каких-либо его деловых конфликтах или финансовых проблемах.





