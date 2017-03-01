1 марта 2017 г.
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В Израиле

Минувшей ночью в Эйлате выпал град

время публикации: 06:20 | последнее обновление: 09:06 блог версия для печати фото
После ливня в Эйлате (архив)
После ливня в Эйлате (архив)
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В ночь на среду, 1 марта, в Эйлате выпал град. Утром идет сильный дождь.

Выпадение града является необычным погодным явлением для курортного Эйлата. В 6:40 поступило сообщение о том, что в связи с погодными условиями аэропорт Эйлата временно закрыт для приема и вылета самолетов. В Управлении аэропортами пассажирам рекомендуют получать информацию у турагентов. Ожидается, что аэропорт Эйлата возобновит работу не ранее 10:00. Авиакомпания Arkia перенесла вылет всех рейсов в аэропорт Увда, а компания Israir отменила все полеты до возобновления работы аэропорта в Эйлате.

Утром 1 марта спасатели эвакуировали группу из 130 школьников, застрявших из-за непогоды на ночной стоянке Нетафим. Сообщается, что никто не пострадал. В настоящий момент две группы школьников находятся на ночной стоянке Шхорот между шоссе №12 и шоссе №90 к северу от Эйлата. По сообщениям радиостанции "Галей ЦАХАЛ", эти группы насчитывают более трехсот учащихся старших классов, которые ночевали на открытой местности и попали под сильный дождь и град. Школьники получили распоряжение не пытаться выбраться оттуда самостоятельно, а ожидать спасателей.

В течение дня температура воздуха в Эйлате будет колебаться в пределах от 14 до 25 градусов тепла. Будет дождливо. Вечером дожди ослабнут и прекратятся.

Общий прогноз на 1 марта

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Среда, 1 марта 2017 г.
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