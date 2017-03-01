Житель севера Израиля Валентин Мазалевский обвиняется в попытке присоединиться к "Исламскому государству"

В среду, 1 марта, прокуратура северного округа предъявила обвинение 39-летнему Валентину Мазалевскому, жителю деревни Шибли Умм аль-Ранам. Он был задержан за попытку присоединиться к террористической организации "Исламское государство".

В тексте обвинительного заключения говорится о том, что Мазалевский, разделяющий идеологию ИГ, хранил многочисленные пропагандистские материалы этого движения, а также пытался выехать на Синай и в Сирию для того, чтобы принять участие в деятельности "Исламского государства". В обвинительном заключении утверждается также, что арестованный поддерживал контакты с активистами ИГ.

В январе 2017 года через мессенджер Telegram Мазалевский сообщил в группе "Халифат", в которую входят русскоязычные сторонники ИГ, что намерен присоединиться к организации. После этого с Мазалевским связался активист "Исламского государства", который посоветовал обвиняемому отправиться в Турцию. Активист ИГ пояснил Мазалевскому, что в Турции он получит дальнейшие указания. Мазалевский приобрел билет на самолет, 16 января 2017 года был задержан силами безопасности в аэропорту Бен Гурион при попытке вылететь в Турцию.

В обвинительном заключении Мазалевскому инкриминируются вступление в контакт с иностранным агентом, попытка незаконного выезда из Израиля с целью проникнуть на территорию вражеского государства, а также создание помех ходу следствия. Одновременно с подачей обвинительного заключения прокуратура обратилась в суд с просьбой продлить срок ареста Мазалевского до окончания суда.

Деревня Шибли Умм аль-Ранам находится неподалеку от горы Тавор, восточнее Нацерета. В деревне проживают около 6 тысяч человек, почти все жители – арабы-мусульмане.



