Для севера Израиля февраль был самым засушливым за последние 59 лет

В среду, 1 марта, метеослужба Израиля подвела итоги за февраль, сообщив, что это был холодный, но засушливый месяц.

По данным метеорологов, на большей территории страны количество выпавших осадков было меньше среднестатистических показателей для этого месяца. Особенно это было заметно в северных районах страны (в восточных районах Галилеи, в долине Хула и на Голанских высотах), где в феврале выпало от 15 до 25 мм осадков, что на 15% меньше среднестатистической нормы. Метеорологи отмечают, что для северных районов это был самый засушливый месяц с 1958 года.

В центральной части Галилеи и в Изреельской долине выпало от 30 до 50 мм осадков, что составляет от 25% до 40% от среднемесячной нормы.

В северной части Прибрежного района выпало от 60 до 70 мм (40%-50% от среднемесячной нормы).

В центральной части Прибрежной зоны от 80 до 100 мм (до 90% месячной нормы), на юге Гуш Дана - 60-80 мм.

На севере Негева - 30-40 мм, на центральных возвышенностях - 50-70 мм.

Норма по количеству осадков была выполнена только в одном-единственном районе, охватывающем Ашкелон и центральную часть приграничной зоны с сектором Газы. Здесь выпало от 90 до 120 мм дождей. Это от 110% до 130% от среднемесячной нормы.

При этом метеорологи отмечают, что февраль был холоднее обычного. В среднем, температура воздуха была ниже привычных температур для этого месяца на 1-2 градуса.





