Второй канал ИТВ: в декабре ЦАХАЛ предупреждал о существовании туннеля, ведущего из Газы в кибуц на границе

Вечером во вторник, 28 февраля, Второй канал ИТВ сообщил, что несколько месяцев назад силы безопасности предупредили жителей одного из кибуцов, расположенных возле границы с сектором Газы, что, по имеющимся сведениям, террористы проложили подземный туннель, заканчивающийся на территории поселка.

Согласно опубликованной информации, это произошло в декабре 2016 года. Жители кибуца рассказали, что их предупредили также о возможном появлении тяжелой техники, однако через несколько дней поступило сообщение, что "проблема решена, и угроза нейтрализована".

Из пресс-службы ЦАХАЛа передали следующее: "Армия поддерживает постоянную, непрерывную связь с жителями и сотрудниками служб безопасности населенных пунктов в данном районе и сообщает им о своих усилиях по поддержанию спокойствия и рутинной жизни. Так было и в упомянутом случае, когда жителям сообщили о подозрениях, которые основывались на имевшихся в распоряжении армии сведениях".

Напомним, что накануне был опубликован отчет государственного контролёра о событиях операции "Нерушимая скала". Одним из разделов отчета была оценка готовности ЦАХАЛа к отражению угрозы туннелей террора.





