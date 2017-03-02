Террористы осуществили ракетный обстрел территории Израиля из сектора Газы

Территория Израиля вечером в среду, 1 марта, подверглась ракетному обстрелу из сектора Газы.

Согласно сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, выпущенная террористами ракета разорвалась на территории регионального совета Хоф Ашкелон. Взрыв произошел на незастроенной местности.

По имеющимся данным, в результате обстрела никто не пострадал, материальный ущерб причинен не был. Ведется поиск точного места падения ракеты.

Напомним, что 28 февраля после 17:00 в населенных пунктах регионального совета Шаар а-Негев прозвучали сирены, предупреждающие о возможном ракетном обстреле. Сигнал "Цева Адом" прозвучали в Нахаль Оз, Кфар Аза, Алюмим и других населенных пунктах на границе с Газой. Жители этих населенных пунктов говорили, что слышали взрыв. Представители регионального совета Шаар а-Негев даже сообщили, что осколки ракеты были обнаружены на незастроенной местности. О ракетном обстреле сообщили все израильские СМИ. Однако около 18:00 пресс-служба ЦАХАЛа заявила, что ракетного обстрела не было, и что, по всей видимости, речь идет о ложном срабатывании системы "Цева адом".

27 февраля в ответ на одиночный ракетный обстрел из Газы военно-воздушные силы Армии обороны Израиля нанесли серию ударов по целям в секторе. Тогда были атакованы 10 объектов боевиков ХАМАС, был причинен значительный ущерб.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы:

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2017-й год.

Март. 1 обстрел, 1 ракета. Пострадавших нет.

Февраль. 2 обстрела, 2 ракеты. Пострадавших нет.

Январь. Обстрелов не зафиксировано.

2016-й год. 12 обстрелов, 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 28 обстрелов, 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 1.451 обстрел, 3.686 ракет. 14 погибших, 169 раненых. 807 ракет сбиты системой ПРО.

2013-й год. 31 обстрел, 48 ракет. Погибших и раненых нет. 3 ракеты сбиты системой ПРО.

2012-й год. 794 обстрела, 2.078 ракет – 6 погибших, 107 раненых. 520 ракет сбиты системой ПРО.

2011-й год. 229 обстрелов, около 390 ракет – 3 погибших, 38 раненых. 34 ракеты были сбиты системой ПРО.

2010-й год. 86 обстрелов, около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. 302 обстрела, около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. 560 обстрелов, около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. 437 обстрелов, около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. 580 обстрелов, около 1.020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. 123 обстрела, около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. 118 обстрелов, около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. 80 обстрелов, около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. 17 обстрелов, около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 обстрелов, 5 ракет – пострадавших нет.





