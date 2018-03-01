19-летнюю жительницу Тель-Авива одновременно пытаются депортировать и призвать в ЦАХАЛ

Настя Ч. приехала в Израиль три года назад из Москвы с родителями (отчимом и матерью) и младшей сестрой. Под Закон о возвращении попадал отчим Насти, воспитывавший девочку с детства, и Настя приехала в Израиль по так называемому נוהל קטין נלווה (директиве о предоставлении статуса несовершеннолетнему ребенку партнера человека, попадающего под ЗОВ).

Как объяснил редакции NEWSru.co.il адвокат Александр Гамбарян, представляющий интересы Насти Ч., такому ребенку или подростку необходимо регулярно продлевать визу, впоследствии, после достижения совершеннолетия, если центр жизни подростка находится в Израиле, он получает гражданство.

Отец, мать и сестра Насти являются гражданами Израиля.

Спустя три года после приезда в Израиль, когда уже 18-летняя Настя в очередной раз пришла в офис Управления регистрации населения, чтобы продлить визу и выяснить вопрос о предоставлении ей израильского гражданства, ей было сказано, что в предоставлении гражданства ей отказано и у нее есть 30 дней, чтобы покинуть пределы Израиля. Чиновница Управления выдала девушке соответствующий документ и забрала у Насти удостоверение личности.

В документе (копия документа находится в распоряжении редакции) объясняется, что Насте отказано в продлении визы, поскольку "центр жизни семьи" не находится в Израиле, "в том числе центр жизни члена семьи, попадающего под ЗОВ, благодаря которому вашей матери и вам был предоставлен статус в Израиле".

Отчим Насти действительно вскоре после репатриации вернулся в Россию, однако сама девушка не только живет и работает в Израиле, но и собирается служить в ЦАХАЛе, получила повестки, прошла медицинские и профильные проверки и была готова отправиться на призывной пункт, когда в МВД у нее забрали "теудат зеут".

Вскоре после получения отказа в продлении визы Настя Ч. получила письмо из военкомата (письмо находится в распоряжении редакции), в котором говорится, что, поскольку девушка не пришла на призывной пункт (что невозможно сделать без удостоверения личности, которое у Насти забрали), она считается уклонистом, и полиция Израиля получила ордер на арест девушки.

Поскольку Настя не является еврейкой, в военкомате, куда она пришла сама, несколько раз отказывали ей в призыве в армию, однако Настя все-таки добилась того, чтобы ее призвали, поскольку мечтала о службе в ЦАХАЛе. Настя также собиралась пройти в армии гиюр.

"Теперь я не могу ни работать официально, ни пойти, наконец, в армию. Я не понимаю, как они могут говорить, что мой центр жизни не находится в Израиле. Мы уже несколько лет снимаем в Тель-Авиве квартиру, у нас здесь кошка и собака, у меня тут друзья, здесь вся моя жизнь", – говорит Настя.

По словам адвоката, пункт о "центре жизни несовершеннолетнего" подразумевает жизнь самого несовершеннолетнего, а не его родителей, и отказ в продлении визы и предоставлении гражданства является незаконным. От имени своей клиентки Александр Гамбарян подал апелляцию в Управление регистрации населения.

"Проблема в том, что такая апелляция может рассматриваться месяцами, а есть человеку нужно каждый день. Без документов Настя не может устроиться на работу, у нее нет медицинской страховки. Такое впечатление, что единственный честный способ прожить сейчас для нее в Израиле – это если ее найдет полиция и посадит в тюрьму за уклонение от призыва", – говорит адвокат.

Редакция NEWSru.co.il обратилась за комментариями в Управление регистрации населения МВД, откуда был получен следующий ответ: "Прошение госпожи Анастасии Ч. было отклонено в связи с тем, что центр жизни ее семьи не находится в Израиле. Поэтому ей было предписано покинуть Израиль. Однако потом Анастасии было разрешено остаться в Израиле еще на 30 дней, чтобы она могла подать прошение о предоставлении ей статуса как правнучке еврея".





