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В Израиле

2 марта полиция допросит Биньямина и Сару Нетаниягу

время публикации: 1 марта 2018 г., 18:54 | последнее обновление: 1 марта 2018 г., 19:14 блог версия для печати фото
Биньямин и Сара Нетаниягу
2 марта полиция допросит Биньямина и Сару Нетаниягу
Генинспектор полиции Рони Альшейх и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу

В пятницу, 2 марта, следователи отдела по борьбе с организованной преступностью ("ЛАХАВ 433") допросят главу правительства Биньямина Нетаниягу и его супругу, Сару Нетаниягу.

По информации 10-го канала ИТВ, для допроса главы правительства следователи приедут в его резиденцию в Иерусалиме. Допрос Саары Нетаниягу будет проходить в это же время, но в Лоде, в офисе подразделения "ЛАХАВ 433".

Согласно опубликованной информации, полиция допросит Биньямин Нетаниягу в качестве свидетеля по делу 3000 ("дело о субмаринах"), а также в качестве подозреваемого по делам 4000 (дело "Безек") и, возможно, по делу 1270 (подозрения в попытке подкупа судьи). Сара Нетаниягу - по делу 4000 в качестве свидетеля.

По делу 4000 глава правительства подозревается в получении взятки от бизнесмена Шауля Аловича в виде положительных публикаций на сайте Walla о самом Нетаниягу и о его супруге, взамен премьер-министр продвигал интересы компании "Безек", владельцем которой является Алович.

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