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В Израиле

Задержана группа подозреваемых в кражах в квартирах русскоязычных граждан

время публикации: 07:46 | последнее обновление: 08:14 блог версия для печати фото
Инструменты воров и похищенные ими ценные предметы
Похищенное квартирными ворами
Похищенное квартирными ворами
ВСЕ ФОТО

В четверг, 1 марта, были поданы обвинительные заключения против пятерых подозреваемых в причастности к многочисленным кражам в квартирах русскоязычных пожилых граждан, в основном на севере Израиля.

Как сообщает пресс-служба полиции, речь идет о банде, которая похитила драгоценности и деньги на общую сумму более 1 миллиона шекелей. Обвинение предъявлено по 20 пунктам.

Трое подозреваемых были задержаны 3 февраля в городе Кармиэль, после совершения кражи, заявляют в полиции. Предполагается, что они собирались совершить новые квартирные кражи в том же городе. Позже были задержаны двое из предполагаемых сообщников.

Задержанным от 32 до 37 лет. Четверо из них проживали в Хадере, один – в Ришон ле-Ционе. После задержания их арест был продлен на 30 дней, следствие запросило продление ареста до окончания судебного разбирательства.

Полиция заявляет, что собрана достаточная доказательная база.

В сообщении пресс-службы полиции описано, как действовала эта банда: преступники использовали базу данных граждан Израиля, выбирая людей старше 65 лет, репатриировавшихся из стран бывшего СССР, они предпочитали грабить квартиры, в которых был установлен стационарный телефон. После выбора потенциальной жертвы преступники звонили несколько раз на стационарный телефон, чтобы убедиться, что в квартире никого нет. Если им отвечали по телефону, они говорили, что ошиблись номером, называя имя человека, которого они якобы надеялись услышать.

Преступная группа имела в своем распоряжении пять автомобилей: джип Hyundai Tuscon, два седана Toyota Camry, а также Nissan Almera и Ford Focus. Все эти транспортные средства были забраны полицией, которая намерена добиваться их конфискации через суд.

В общей сложности эта банда обворовала десятки квартир. В частности, в Хадере в одной из квартир пожилого выходца из бывшего СССР, репатриировавшегося в начале 90-х годов, были похищены 28.000 долларов и 20.000 шекелей. В другой квартире пожилого репатрианта из бывшего СССР в том же городе были украдены золотые изделия и бриллианты, 25 тысяч шекелей, 1500 долларов и 1500 евро. Как отмечается в сообщении полиции, в совокупности стоимость похищенного этой преступной группой превышает 1 миллион шекелей.

Значительная часть похищенного была найдена полицией и будет возвращена законным владельцам.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 18 декабря 2016 г.
Предъявлены обвинения арабским строителям, грабившим квартиры стариков в Кармиэле
// NEWSru.co.il // В Израиле // 7 декабря 2016 г.
Задержаны арабы, подозреваемые в квартирных кражах в Кармиэле. Полиция ищет пострадавших







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Четверг, 1 марта 2018 г.
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