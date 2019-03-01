Гендиректор израильского Управления регистрации населения: оформляйте гостям приглашения

Генеральный директор Управления по делам регистрации населения и иммиграции профессор Шломо Мор-Йосеф в интервью NEWSru.co.il рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются на въезде в Израиль туристы из стран бывшего СССР, и о ряде других аспектов деятельности подчиненного ему ведомства.

Беседовала Алла Гаврилова.

Ситуация, при которой многим туристам после прибытия в Израиль приходится зачастую проходить утомительные проверки в аэропортах, иногда заканчивающиеся депортацией, связана с безвизовым режимом между Израилем и рядом стран бывшего СССР?

Происходящее, безусловно, – результат отмены визового режима. Но не только. Например, американцам для въезда в Израиль тоже не нужна виза, однако с ними, как правило, проблем не возникает. Мы реагируем на тенденции в зависимости от страны. В первые годы после отмены виз граждане бывшего СССР этим почти не злоупотребляли, однако последние года четыре мы видим, как растет число граждан Грузии, Молдовы и Украины, а в последнее время и России, которые пытаются задержаться в Израиле одним из двух самых распространенных способов. Первый способ – просьба о политическом убежище. Дело в том, что как только выходец из страны, которая не считается безопасной, подает прошение о предоставлении ему в Израиле политического убежища, его нельзя депортировать. И пока проходит проверка, которая может занять месяцы, эти люди могут жить в Израиле. Второй способ – человек приезжает как турист, однако просто не выезжает из страны. Мы видим, что число нелегалов и просителей убежища из этих стран растет, и, соответственно, ужесточаем проверки.

Кем и каким образом определяется "безопасность" страны и, соответственно, обязанность Управление регистрацией населения проводить проверку на предоставление политического убежища?

Это определяют МИД и министерство юстиции по своим критериям. Отмечу, что относительно недавно Грузия и Украина, за исключением двух областей (Донецкой и Луганской областей – прим. ред.), были исключены из списка так называемых "небезопасных" стран. То есть, теперь, не считая каких-то исключительных случаев, просьбы о предоставлении политического убежища граждан этих стран рассматриваются в так называемом ускоренном режиме, и просители могут получить отказ уже в течение нескольких недель. Мы сразу увидели, что после этого решения число просьб о предоставлении статуса беженца от граждан Украины и Грузии резко сократилось.

Россия в список "небезопасных" стран не входит?

Нет. Поэтому мы не имеем возможность рассматривать просьбы о политическом убежище от граждан России в ускоренном режиме.

В последние месяцы Украина начала прибегать к так называемым "зеркальным действиям". По крайней мере, именно так замглавы украинского МИДа Сергей Кислица объяснил регулярные отказы украинской пограничной службы впустить в страну израильских туристов. Согласно официальному заявлению пограничной службы Украины, на территорию этой страны с начала 2019 года не были допущены около 100 израильтян. Пожалуйста, прокомментируйте эту ситуацию.

Я не могу и не буду пытаться объяснить действия украинских властей, однако хочу подчеркнуть, что эта тема находится в центре нашего внимания. Я всего год занимаю пост гендиректора Управления по делам регистрации населения и иммиграции, однако уже дважды посещал Украину и дважды или трижды встречался с послом Украины в Израиле. Украину посещал и наш министр внутренних дел, а наш глава правительства принимал украинского президента. Мы ведем постоянный диалог. Я знаю, что это очень животрепещущая тема для Украины, особенно в связи с предстоящими президентскими выборами в этой стране.

При этом украинские власти не ставят под сомнение наше право самим решать, кого впускать в Израиль. Украина также считает неприемлемыми попытки своих граждан остаться в Израиле нелегально. Претензии существуют только к процессам, происходящим в аэропортах. Нам жалуются на длительные очереди, неуважительное отношения и на то, что наша пограничная служба допускает ошибки и отказывает во въезде в Израиль благонадежным гражданам, не намеревавшимся нарушать закон. Мы пытаемся решить эти проблемы.

Во время моего последнего визита в аэропорт имени Бен-Гуриона мне было сказано, что к уже существующим трем комнатам для допросов в аэропорту появятся еще несколько комнат, чтобы разгрузить очереди. Однако за строительство этих комнат отвечает не пограничная служба, а Управление аэропортов Израиля, и генеральный директор управления Яаков Ганот еще не приступил к реализации этого проекта. Пресс-служба Управления аэропортов на запрос нашей редакции не ответила. Вам известно, когда это решение осуществится?

Этим вопросом занимается Управление аэропортов, и лучше всего обратиться к ним.

О каких еще решениях проблемы идет речь?

В частности, мы предложили украинским властям передавать нам списки "благонадежных" туристов, которых мы будем пропускать без излишних проверок.

То есть, де-факто это возвращение к визам?

Нет. Например, посол Украины в Израиле или наше посольство в Киеве передают нам списки людей, которые должны прилететь в Израиль в любом составе – в составе групп или по одиночке. Число таких туристов, за которых Украина готова поручиться, может быть любым. А некоторое время спустя мы просто проверим, что стало с людьми, которых нам рекомендовали пропустить. Если все они покинули территорию Израиля, мы расширим подобное сотрудничество. Если же они останутся здесь нелегально, мы будем искать другие выходы из ситуации. К сожалению, пока подобное сотрудничество не достигло желаемых масштабов, однако, повторюсь, мы все время совместно с украинской стороной пытаемся решить эту проблему.

(Редакция NEWSru.co.il обратилась в посольство Украины в Израиле с просьбой об интервью с послом Украины по поводу ситуации, сложившейся с украинскими и израильскими туристами, однако в посольстве нам ответили отказом. – Прим. ред.)

Вопрос о возвращении визового режима со странами бывшего СССР стоит на повестке дня?

Нет.

Но, на ваш взгляд, этот вариант следует рассмотреть?

Это политическое решение. Существует риск испортить дипломатические отношения, существуют минусы для израильских туристов. Изначально, я думаю, безвизовый режим был введен ради наших граждан. Да, то, что сейчас происходит, – это побочный эффект отмены виз. Но с этим побочным эффектом надо жить. Я пришел из мира медицины. Так вот, бывает, что вас может тошнить от какого-то лекарства. Но при этом вам важно это лекарство принимать, и вы терпите тошноту.

Что бы вы посоветовали израильтянам, к которым приезжают родные и близкие из стран бывшего СССР?

Делать приглашение заранее. Если вы заранее обращаетесь в Управление регистрации населения и получаете положительный ответ, вы гарантируете своим гостям быстрое пересечение границы.

К нам обращаются люди, которые пытались подстраховаться и поступить именно таким образом, однако в вашем управлении им было заявлено, что в этом нет необходимости, что "всё решают на границе".

Очевидно, это ошибки на местах, над исправлением которых мы будем работать. Мы призываем граждан Израиля действовать именно таким образом.

Наша редакция получает многочисленные обращения по вопросам, которыми занимается Управление по делам регистрации населения и иммиграции. Я бы хотела затронуть еще несколько тем, в частности тему получения статуса репатрианта не в стране исхода, а уже в Израиле. Насколько нам известно, процесс получения израильского гражданства теми людьми, которые приехали сюда в качестве туристов, является крайне длительным и тяжелым.

Потому что большинство людей, которые пытаются пройти этот процесс здесь, получили отказ в стране исхода, и просто пытаются таким образом обойти систему. Процент людей, попадающих под закон о возвращении, приехавших в Израиль туристами и принявших спонтанное решение остаться, крайне мал. Мы призываем всех проходить этот процесс в стране исхода, где он тоже может занять долгое время, однако все это время человек может продолжать работать и жить своей жизнью, тогда как здесь он оказывается на положении нелегала.

Еще одна беспокоящая наших читателей тема – это проверки на еврейство русскоязычных граждан Израиля при процедуре предоставления статуса постоянного жителя супругам-неевреям репатриантов из стран бывшего СССР. В декабре 2017 года, после длительной борьбы с этим явлением ряда русскоязычных депутатов Кнессета, вы обязались прекратить эти проверки. То есть, на сегодняшний день эти проверки не проводятся?

Я хочу подчеркнуть, что в этом вопросе мы тесно сотрудничали с депутатом Кнессета Юлией Малиновской, и пришли к соглашению о том, что такие проверки будут проводиться для ограниченного сегмента репатриантов. То есть раньше проверяли всех, в том числе тех людей, которых привезли сюда в детстве, которые служили в армии и так далее. Теперь мы проверяем историю тех репатриантов, которые заключили брак с неевреями в течение десяти лет после репатриации.

Вы проверяете только репатриантов из стран бывшего СССР?

Нет, эти проверки касаются всех репатриантов, просто выходцы из стран бывшего СССР чаще сочетаются браком со своими бывшими соотечественниками в первые годы после репатриации.

Управление регистрации населения и иммиграции, как и МВД, находится в подчинении министра внутренних дел. В какой степени тот или иной министр влияет на политику и на деятельность управления?

Общую линию устанавливает министр, но чтобы он мог реально поменять что-то в работе управления, он должен делать это на законодательном уровне. Однако у министра есть возможность самостоятельно принимать решения в той или иной области. Например, министр имеет право самостоятельно решать вопросы о предоставлении гражданства.

По мнению наших читателей, политика Управления регистрации населения и иммиграции в отношении выходцев из стран бывшего СССР в последние годы резко ужесточилась. Так ли это? Отмечу, что наша редакция стала получать гораздо больше жалоб, связанных с вашей работой.

Никакого ужесточения правил нет, люди просто научились лучше использовать средства массовой информации.





