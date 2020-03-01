Говорят лидеры партий и блоков. 12 интервью накануне выборов

В понедельник, 2 марта, состоятся выборы в Кнессет 23-го созыва. Эти выборы – третьи менее чем за 11 последних месяцев, так как ни лидер "Ликуда" Биньямин Нетаниягу, ни лидер "Кахоль Лаван" Бени Ганц не смогли ни сформировать коалицию, ни договориться о создании правительства национального единства.

На этот раз в выборах участвуют 30 партий и блоков. Согласно опросам общественного мнения, не более чем у восьми из них есть реальные шансы преодолеть электоральный барьер. Лидерами рейтинга являются партия "Ликуд" и блок "Кахоль Лаван".

В течение нескольких месяцев перед выборами редакция NEWSru.co.il публиковала интервью с руководителями ведущих партий и блоков. В общей сложности, было опубликовано 12 таких интервью.

Предлагаем вам фрагменты этих интервью, которые, на наш взгляд, заслуживают наибольшего внимания.







ЛИКУД

Лидер партии, премьер-министр Биньямин Нетаниягу: "Бени Ганц не может сформировать коалицию даже вместе с блоком "Перец-МЕРЕЦ" и Либерманом, который уже сказал, что у него нет никаких проблем с пребыванием с ними в коалиции. Они не могут создать коалицию без Ахмада Тиби. А это значит, что они будут зависеть от него... Правительство, опирающееся на Ахмада Тиби, то правительство, которое нам готовят Ганц и Либерман – опасно для государства Израиль... Я занят лишь одним – борьбой за победу на выборах. Большинство израильтян хотят, чтобы я победил, большинство русскоязычных граждан хотят, чтобы я победил. Они не всегда понимают простую вещь: Авигдор Либерман принял стратегическое решение свалить меня, несмотря на наши фантастические успехи в экономике, в безопасности, во внешней политике. И мы можем еще многое сделать. Я говорю и о признании нашего суверенитета, я говорю и об оборонном союзе с США, том союзе, возможность которого Ганц отвергает".

Спикер Кнессета Юлий Эдельштейн: "Даже если "Кахоль Лаван" создаст коалицию при поддержке Объединенного арабского списка, то вряд ли она будет устойчивой. Я знаю своих коллег, и, при всех лозунгах "только не Биби", у большинства есть идеология. Как слева, так и справа. Поэтому такая лоскутноодеяльная коалиция, которую сможет создать Бени Ганц, долго не протянет".







НАШ ДОМ ИЗРАИЛЬ

Бывший министр обороны Авигдор Либерман: "Я буду рекомендовать (президенту) партию НДИ, Авигдора Либермана и наши базовые принципы, потому что настоящий исход этих выборов заключается не в том, кто будет премьером – Ганц или Нетаниягу, а в том, будут ли основными приоритетами будущего правительства пенсии, социальное жилье, транспорт по субботам, всеобщий призыв, гражданские браки... Я вижу себя в коалиции с "Ликудом". Но без Нетаниягу... (Четвертых выборов) не будет. Ключ находится у нас".

Кандидат в депутаты Марк Ифраимов, житель Сдерота: "Я правда не хочу говорить о политике. Но как-то Нетаниягу сказал, что мол, один из тех, кто организовывал обстрелы, уже не с нами, посмотрим, что будет со следующим. Я бы очень хотел, чтобы Биньямин Нетаниягу или его сын поселились бы в нашем доме в Сдероте. Я готов предоставить им все условия. Думаю, что тогда решение нашлось бы. А оно существует".







КАХОЛЬ ЛАВАН

Лидер блока "Кахоль Лаван" и партии "Хосэн ле-Исраэль", бывший начальник генштаба Бени Ганц: ""Ликуд" не может сформировать правительство во главе с Биби. А без Биби во главе правительства есть шанс на правительство национального единства. Это очень простая формула. Он пытался один раз создать правительство, второй раз. Это невозможно во главе с ним. Без него – нет ограничений на создание правительства... У нас нет никаких договоренностей с НДИ кроме тех, что были достигнуты в ходе переговоров в период попытки сформировать правительство после прошлых выборов. В основном это касалось вопросов религии и государства. Я полагаю, что, когда начнутся переговоры, мы вернемся к той же самой точке".

Моше Яалон, один из лидеров "Кахоль Лаван", основатель партии ТЭЛЕМ, бывший министр обороны: "Государство в стагнации по одной единственной причине. Нетаниягу погряз в уголовных делах. 1000, 2000, 4000, а есть еще дела, которые не расследовались. У Нетаниягу нет выхода, и он пытается выиграть время... И ликудники, и даже представители религиозного сионизма, понимают, что Биньямин Нетаниягу заботится о себе. Только о себе. Он разрывает государство на части, разделяет людей. И они это чувствуют. В сентябре он получил меньше голосов, чем в апреле, сейчас он получит еще меньше".

Яир Лапид, один из лидеров блока "Кахоль Лаван", лидер партии "Еш Атид": "Посмотрите на блок сторонников Нетаниягу. Не он их контролирует, а они его. Он превратил все государство в их заложников и даст им все, что они попросят. Любые законы, любое финансирование, все, что они захотят, смогут получить от него, поскольку он полностью зависит от них в вопросах иммунитета. Все, что угодно, они могут получить от него, поэтому подлинный глава "Ликуда" – это Яаков Лицман... "Кахоль Лаван" не является краткосрочным эпизодом. Блок не разваливается, не исчезает, не рассасывается. Это будет партия власти".







ЯМИНА

Нафтали Беннет, лидер блока "Ямина", министр обороны: "Либерман, Буги (Яалон) оставили мне поганое наследство... Если у меня будет каденция в министерстве обороны, я обязан за относительно короткое время привести к спокойствию на юге. Силой? Силой. ХАМАС и "Исламский джихад" должны нас бояться, и мы добиваемся этого разными способами, в том числе путем ликвидации террористов. Но в итоге широкомасштабная операция в Газе неизбежна".

Айелет Шакед, бывший министр юстиции, депутат от блока "Ямина": "Мы – единственная партия, и это особенно важно для русскоязычных израильтян, которая говорит об экономике. О либеральной экономике. Нет ни одной партии, которая решается на то, чтобы выступить против "Гистадрута", против крупных рабочих союзов. Мы говорим ясными терминами свободной экономики. Это важно для молодого поколения русскоязычной алии, тех, кто приехал детьми в 90-х годах".







АВОДА-ГЕШЕР-МЕРЕЦ

Амир Перец, лидер блока и лидер партии "Авода": "Повестка дня, которую мы формируем – рабиновская, верная, основанная на интеграции стремления к миру и к социальной справедливости... Мы говорим, что Абу Мазен слаб. Конечно, он слаб, если мы изначально объявили, что он не может быть партнером по переговорам. Но у Биньямина Нетаниягу это стратегия. Он сознательно увековечивает конфронтацию в Газе, чтобы не давать ответов по поводу Иудеи и Самарии. Пока есть конфликт в Газе, Нетаниягу не должен стремиться к соглашениям в Иудее и Самарии. Но даже администрация Трампа поняла, что единственный путь – это создание Палестинского государства".

Яир Голан, кандидат в депутаты, бывший замначальника генштаба: "Я оставляю партийные вопросы в стороне. Главное это победить национализм, распространяющийся в обществе, вернуться к здоровому национальному самосознанию, к здоровому патриотизму, к уважению к религии, но и к свободе от нее, к социальной справедливости, а не к свинскому капитализму".







ОЦМА ЙЕГУДИТ

Итамар Бен-Гвир, глава партии "Оцма Иегудит": "Это еврейское государство. Если мы будем жениться как в США, не соблюдать шаббат как в США, не соблюдать кашрут как в США – то что? Станем еще одной звездой на флаге США? Две тысячи лет мы мечтали о еврейском государстве. Я не отталкиваю никого и никого не оставляю за забором. Но ради универсальных ценностей мы не можем отказаться от еврейского государства".

Примечание: Лидеры Объединенного арабского списка, блока "Яадут а-Тора" и партии ШАС проигнорировали наши многократные просьбы об интервью. Отказалcя от интервью министр просвещения Рафи Перец.





