Израиль празднует 69-й День Независимости

Вечером в понедельник, 1 мая, после завершения Дня памяти жертв войн и терактов ("Йом а-Зикарон") началось официальное празднование 69-й годовщины со дня основания государства Израиль. Празднование продлится в течение всего дня 2 мая, оно будет посвящено 50-летию со дня освобождения Иерусалима.

Накануне Дня Независимости Центральное статистическое бюро опубликовало отчет о численности населения Израиля. Согласно полученным данным, в канун 69-го Дня независимости государства Израиль в нем проживают 8 миллионов 680 тысяч человек, в 10 раз больше, чем на момент провозглашения независимости государства.

6 миллионов 484 тысячи израильтян (74,7%) – евреи, 1 миллион 808 тысяч – арабы-мусульмане и арабы-христиане (20,8%) и 388 тысяч – христиане неарабского происхождения, представители других религий и не имеющие отношения ни к одной религии (4,5%). Также в стране проживают 183 тысячи иностранцев.

За минувший год население страны выросло на 159 тысяч человек (1,9%): родились 174 тысячи детей, приехали 30 тысяч репатриантов и скончались 44 тысячи человек.

75% еврейского населения Израиля родились в Израиле, из них половина являются вторым и более поколением родившихся в Израиле. 44% проживающих в Израиле евреев – светские, 11% – религиозные, 9% – ультраортодоксы, остальные считают себя соблюдающими традиции. Среди израильтян старше 20 лет 89% довольны жизнью в Израиле.

День независимости Израиля ("Йом а-Ацмаут") – главный государственный праздник, отмечаемый в память о провозглашении государства Израиль 14 мая 1948 года (5 ияра 5708 года по еврейскому летосчислению). В этот день 69 лет тому назад, примерно за 8 часов до окончания британского мандата в Палестине, была подписана Декларация независимости Израиля, и Давид Бен-Гурион (впоследствии первый премьер-министр страны) провозгласил создание государства Израиль. Это объявление было сделано в рамках 181 резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1947 года.

День Независимости – единственный официальный нерабочий день в Израиле, когда ходит городской транспорт, а население, соблюдающее еврейские религиозные традиции, может ездить в автомобилях и зажигать огонь, поэтому праздник отмечается массовым выездом израильтян на пикники.