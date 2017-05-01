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В Израиле

Бывший главный раввин Йона Мецгер начал отбывать наказание в тюрьме

время публикации: 09:06 | последнее обновление: 09:21 блог версия для печати фото
Йона Мецгер, 1 мая 2017 года
Йона Мецгер, 1 мая 2017 года
Йона Мецгер, 1 мая 2017 года

В понедельник, 1 мая, бывший главный ашкеназский раввин Израиля Йона Мецгер начал отбывать наказание в тюрьме "Маасиягу". Накануне Верховный суд сократил срок его заключения на один год.

30 апреля Верховный суд удовлетворил апелляцию Мецгера на приговор окружного суда Иерусалима. Верховный суд постановил, что Йона Мецгер проведет в тюрьме 3,5 года вместо 4,5 лет, к которым был приговорен окружным судом Иерусалима.

24 января 2017 года Йона Мецгер подписал сделку с прокуратурой, в рамках которой он признался в получении взяток на сумму около 5 миллионов шекелей. Эта сумма в два раза меньше той, которая, фигурировала в материалах расследования.

Обвинения раввину были предъявлены в октябре 2015 года. Йона Мецгер занимал пост главного ашкеназского раввина Израиля с 2003 по 2012 год. Он обвинялся во взяточничестве и получении прибыли незаконным путем. Следователи утверждали, что деньги шли на оплату роскошного образа жизни раввина – приобретение квартир, длительные заграничные поездки. Полиция рекомендовала судить Мецгера также за отмывание денег, однако прокуратура изъяла этот пункт из обвинительного заключения.

В рамках досудебной сделки он должен был быть приговорен к 3,5 годам тюрьмы, однако окружной суд Иерусалима счел это наказание чрезмерно легким, и приговорил его к 4,5 годам тюрьмы. Накануне начала отбытия наказания Верховный суд все же сократил период тюремного заключения до трех с половиной лет.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 30 апреля 2017 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 23 февраля 2017 г.
Суд ужесточил наказание бывшего главного раввина Израиля
// NEWSru.co.il // В Израиле // 30 января 2017 г.
Бывший главный раввин Израиля Йона Мецгер признан виновным в получении взяток
// NEWSru.co.il // В Израиле // 24 января 2017 г.
Бывший главный раввин Израиля Йона Мецгер подписал сделку со следствием
// NEWSru.co.il // В Израиле // 13 октября 2015 г.
В суд передано обвинительное заключение против бывшего главного раввина Йоны Мецгера







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