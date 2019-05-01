Боевики в Газе угрожают ракетными обстрелами Тель-Авива в период проведения "Евровидения"

Ливанская газета "Аль-Ахбар" пишет, что власти Израиля пытаются не допустить эскалации в секторе Газы накануне проведения в Тель-Авиве международного музыкального конкурса "Евровидение". Но "фракции" в Газе через египетских посредников предупреждают Израиль о высокой вероятности эскалации на фоне затягивания реализации договоренностей об ослаблении блокады сектора.

Один из организаторов "маршей возвращения" на границе Газы заявил редакции "Аль-Ахбар", что демонстранты на фоне жары и понижения влажности активизируют действия по запуску "огненных шаров", если условия соглашения о прекращении огня не будут соблюдаться. В публикации отмечается, что поджигатели действуют более активно в течение последних дней, 30 апреля приземление "огненных шаров" вызвало пожар в районе Нахаль-Оз.

"Источник в сопротивлении" заявил редакции "Аль-Ахбар", что в ближайшее время велика вероятность новых "ошибочных" запусков ракет, "как это дважды было в марте".

Напомним, что 14 марта ракеты, выпущенные из Газы, разорвались в окрестностях Тель-Авива, не причинив ущерба, а 25 марта ракета попала в жилой дом в поселке Мишмерет (округ А-Шарон). В результате второго обстрела были ранены шестеро израильтян. В ответ на эти обстрелы ЦАХАЛ наносил массированные удары по объектам боевиков в Газе, был причинен значительный ущерб, но серьезных потерь среди боевиков не было. В конечном итоге, ЦАХАЛ признал версию ХАМАСа, согласно которой обстрелы центральных районов Израиля были "ошибочными" или "случайными".

В ночь на 30 апреля из сектора Газы в сторону израильских территориальных вод было запущено несколько ракет. Одна из ракет упала недалеко от побережья Ашдода. Пресс-служба Армии обороны Израиля заявила, что ЦАХАЛ возлагает ответственность за ракетный обстрел израильской территории террористическую группировку "Исламский джихад". С соответствующим заявлением выступил глава пресс-службы ЦАХАЛа бригадный генерал Ронен Манелис. По сведениям ЦАХАЛа, речь идет о преднамеренной атаке боевиков "Бригад Эль-Кудса", боевого крыла "Исламского джихада", а не о случайном падении ракеты при проведении учений.

Член политбюро "Исламского джихада" Уалид Катати обвинил командование ЦАХАЛа во лжи с целью нанесения ущерба этой организации и всем жителям сектора Газы. Он также сказал, что Израиль стремится дискредитировать нового главу политического руководства "Исламского джихада", генерального секретаря Зияда ан-Нахлу. Однако позже "Исламский джихад" заявил, что ракеты были выпущены в сторону израильских территориальных вод "в рамках плановых учений".

Около двух недель назад в арабском сегменте социальной сети Facebook появилось видео, содержащее угрозы в адрес Израиля и гостей "Евровидения". В полутораминутном ролике после фотографий мэрии Тель-Авива, павильонов "Ганей Тааруха", в которых в мае пройдет международный песенный конкурс "Евровидение-2019", появляется надпись: "Не радуются и не танцуют, когда страдают два миллиона жителей Газы. Если хочешь праздновать, сними блокаду и не нарушай договоренностей".

30 апреля командование ЦАХАЛа приняло решение развернуть несколько дополнительных батарей системы ПРО "Железный купол" на юге и в центре страны. Решение было принято в связи с риском обострения ситуации во время Дня памяти и Дня Независимости (8-9 мая), а также во время проведения "Евровидения" (14-18 мая).





