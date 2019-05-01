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1 мая 2019 г.
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В Израиле

Израиль отмечает День Катастрофы и героизма евреев

время публикации: 19:51 | последнее обновление: 20:53 блог версия для печати фото
Израиль отмечает День Катастрофы и героизма евреев
Израиль отмечает День Катастрофы и героизма евреев
Израиль отмечает День Катастрофы и героизма евреев

1-2 мая по всему Израилю проходят церемонии Дня Катастрофы, их участники выражают тревогу по поводу роста антисемитизма в мире.

27 числа еврейского месяца нисан (1-2 мая) в Израиле проходят мероприятия, приуроченные к Дню катастрофы и героизма евреев Европы и Северной Африки. В этом году мероприятия проходит под девизом "Война во время войны: борьба за выживание в дни Катастрофы".

В Тель-Авиве и Ришон ле-Ционе студенты и молодежь прошли маршами, демонстрируя свою солидарность с выжившими в дни Катастрофы и живущими в Израиле людьми.

Официальные мероприятия по случаю Дня Катастрофы начались в 20:00 с церемонии площади Варшавского гетто в мемориальном комплексе "Яд ва-Шем" в Иерусалиме. Президент Израиля Рувен Ривлин говорил о росте антисемитизма в Европе. "Европа, как и весь мир, вновь меняется. Европу преследуют призраки прошлого. Идеи расового превосходства, ксенофобия, антисемитизм и экстремизм парят над Европой", - сказал президент.

Реувен Ривлин также заявил: "Израиль занимает четкую позицию: нет причин, которые бы оправдали позорный союз с расистскими группами, которые отказываются от своего прошлого и от ответственности за преступления Холокоста". Президент также добавил: "Нет такой вещи как любовь к Израилю и ненависть к евреям, также не существует любви к евреям и ненависти к Израилю".

Об антисемитизме также говорил в своей речи глава правительства Биньямин Нетаниягу. В частности, он прокомментировал появление антисемитских карикатур в американской прессе. Отметив, что они не являются "легитимной критикой политики Израиля".

Шесть человек, Белла Айзенман, Шауль Любович, Сара Шапира, Менахем Хаберман, Йегуда Маймон и Фани Бен-Ами, зажгли шесть факелов в память о шести миллионах жертв Холокоста.

В 20:00 началась церемония в Центре изучения истории Катастрофы "Масуа" в кибуце Тель-Ицхак. В этом мероприятии принимает участие командующий ВВС ЦАХАЛа генерал-майор Амикам Норкин.

После церемоний по всей стране пройдут мероприятия "Воспоминания в гостиной". Люди, пережившие Катастрофу, расскажут слушателям истории своей жизни. Ожидается, что в этих мероприятиях примут участие не менее полумиллиона человек.

"История Эвы"
1 мая в социальной сети Instagram началась публикация "Истории Эвы", проекта, который вызвал горячие споры в Израиле. Это современное переосмысление дневника погибшей в концентрационном лагере еврейской девочки из Венгрии Эвы Хейман.

Инициатором проекта стал бизнесмен Мати Кохави, а в главной роли выступила его дочь Майя. Мати Кохави и Майя попытались представить, как бы выглядел в 1944 году дневник 13-летней девочки. В течение нескольких дней в Instagram будет выкладываться новая запись.

Эва Хейман родилась в городе Орадя, когда он еще находился на территории Венгрии. Ее семья стремилась ассимилироваться. Эва с мамой жила в доме над аптекой, принадлежавшей ее дедушке. Девочка тяжело переживала развод родителей. Вторым мужем ее матери стал писатель Бале Жолт. На свой 13-й день рождения Эва получила в подарок тетрадь "для секретных записей", закрывающуюся на маленький ключик, и начала вести дневник. В течение трех месяцев и шести дней она записывала свои мысли и чувства. 19 мая 1944 года она сделала последнюю запись, после этого она была отправлена в Освенцим, где была убита. В 1964 году музей "Яд ва-Шем" выпустил ее дневник отдельной книгой.

Многие израильтяне проект в Instagram назвали "вульгарной" попыткой заговорить с подростками на их языке, а также полагают, что на тему Холокоста недопустимо говорить подобным образом.

Мероприятия, намеченные на 2 мая

В 10:00 по всей стране прозвучит двухминутная траурная сирена. После этого в Иерусалиме начнется церемония возложения венков к мемориалу участникам восстания в Варшавском гетто. Венки будут возложены также в учебных заведениях, общественных организациях и на военных базах.

В 11:00 в Кнессете, а также во многих учебных заведениях и мемориальных комплексах начнутся традиционные мероприятия "У каждого человека есть имя", в ходе которых будут зачитываться имена погибших в Холокосте. В Кнессете церемония пройдет при участии спикера парламента Юлия Эдельштейна.

В 13:00 в шатре "Изкор" в мемориальном комплексе "Яд ва-Шем" начнется официальная церемония.

В 17:30 в "Долине общин" состоится церемония молодежных организаций. Завершатся мероприятия 12 мая в 19:45 церемонией в кибуце Лохамей а-гетаот.

2 мая в Польше состоится 31-й Марш жизни. Трехкилометровый путь из Освенцима в Биркенау пройдут более 10 тысяч человек из 51 страны, в том числе школьники. Марш возглавит глава Еврейского агентства ("Сохнут") Ицхак Герцог. В этом году Марш проходит под девизом борьбы с усиливающимся антисемитизмом, и в мероприятии примут участие послы США в Израиле, Польше и Германии, а также премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ и предстоятель Константинопольской православной церкви патриарх Варфоломей I.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 1 мая 2019 г.
"Война во время войны": День Катастрофы и героизма евреев Европы и Северной Африки





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