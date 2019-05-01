"Война во время войны": День Катастрофы и героизма евреев Европы и Северной Африки

1-2 мая (27 числа еврейского месяца нисан) в Израиле и за рубежом пройдут мероприятия Дня катастрофы и героизма евреев Европы и Северной Африки. В этом году мероприятия проходят под девизом "Война во время войны: борьба за выживание в дни Катастрофы".

Мероприятия Дня Катастрофы начнутся в 17:00, когда в Тель-Авиве пройдет "Марш во имя живых". Он отправится от площади перед театром "Габима", по словам организаторов, целью его является демонстрация солидарности с выжившими в дни Катастрофы и живущими в Израиле людьми.

В 17:45 в Ришон ле-Ционе состоится марш "Идем и помним" с участием людей, переживших Катастрофу, ветеранов, а также школьников и активистов молодежных движений.

Официально мероприятия начнутся в 20:00 с церемонии на площади Варшавского гетто в мемориальном комплексе "Яд ва-Шем" в Иерусалиме. На церемонии выступят президент Израиля Реувен Ривлин и премьер-министр Биньямин Нетаниягу. В мероприятии примут участие спикер Кнессета Юлий Эдельштейн и глава Верховного суда Эстер Хайют. Шесть человек, переживших Катастрофу, зажгут шесть факелов.

Одновременно пройдет церемония в Центре изучения истории Катастрофы "Масуа" в кибуце Тель-Ицхак. В этом мероприятии примет участие командующий ВВС ЦАХАЛа генерал-майор Амикам Норкин.

После церемоний по всей стране пройдут мероприятия "Воспоминания в гостиной". Люди, пережившие Катастрофу, расскажут слушателям истории своей жизни. Ожидается, что в этих мероприятиях примут участие не менее полумиллиона человек.

2 мая в 10:00 по всей стране прозвучит двухминутная траурная сирена. После этого в Иерусалиме начнется церемония возложения венков к мемориалу участникам восстания в Варшавском гетто. Венки будут возложены также в учебных заведениях, общественных организациях и на военных базах.

В 11:00 в Кнессете, а также во многих учебных заведениях и мемориальных комплексах начнутся традиционные мероприятия "У каждого человека есть имя", в ходе которых будут зачитываться имена погибших в Холокосте. В Кнессете церемония пройдет при участии спикера парламента Юлия Эдельштейна.

В 13:00 в шатре "Изкор" в мемориальном комплексе "Яд ва-Шем" начнется официальная церемония.

В 17:30 в "Долине общин" состоится церемония молодежных организаций. Завершатся мероприятия 12 апреля в 19:45 церемонией в кибуце Лохамей а-гетаот.

2 мая в Польше состоится 31-й Марш жизни. Трехкилометровый путь из Освенцима в Биркенау пройдут более 10 тысяч человек из 51 страны, в том числе школьники. Марш возглавит глава Еврейского агентства ("Сохнут") Ицхак Герцог. В этом году Марш проходит под девизом борьбы с усиливающимся антисемитизмом, и в мероприятии примут участие послы США в Израиле, Польше и Германии, а также премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ и предстоятель Константинопольской православной церкви патриарх Варфоломей I.





