БАГАЦ, Лапид и будущее минздрава. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает еженедельную публикацию обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон. Планируем публиковать эти обзоры по пятницам.

За семь лет пребывания в должности депутат Яир Лапид не зарекомендовал себя как парламентарий, проводящий дни и ночи в здании Кнессета. В период Кнессета 19-го созыва Лапид немало времени проводил за рубежом, выполняя роль "теневого" министра иностранных дел. После выборов в Кнессет 23-го созыва, а особенно после распада изначального состава блока "Кахоль Лаван", ситуация изменилась. Глава "Еш Атид", которому в случае создания коалиции предстоит занять должность главы парламентской оппозиции, приступил к исполнению обязанностей, не дожидаясь официального назначения. Он выступает, критикует, а на этой неделе стал автором знакового заявления, сделанного на заседании специальной комиссии, готовившей законопроект о ротации к первому чтению. "Вы думаете Нетаниягу выполнит свою часть договора? Вы действительно в это верите только потому, что Нетаниягу согласился на параграф, согласно которому для отмены законопроекта нужны 75 депутатов?" – обратился Лапид к своим недавним партнерам по блоку и бросил "бомбу". "Я говорю сейчас перед телекамерами: если Биби захочет отменить это соглашение и попросит меня, я скажу ему "да". У Биби есть 59 депутатов у меня – 16", – заявил Лапид.

Суть угрозы проста и понятна. Согласно тексту коалиционного соглашения, подписанного Нетаниягу и Ганцем, через полтора года лидер "Кахоль Лаван" из сменного премьер-министра превратится в действующего. Но поскольку Ганц не верит ни единому слову Нетаниягу, было согласовано, что весь этот механизм будет оформлен в виде закона, отменить который можно лишь собрав 75 депутатов. 59+16 =75. Яир Лапид своей волей может помещать Бени Ганцу войти в канцелярию премьер-министра. Месть – это блюдо, которое подают холодным? За полтора года как раз успеет остыть.

Несмотря на иронию, с которой в окружении Ганца восприняли угрозу Лапида, там хорошо понимают, что лидер "Еш Атид" вряд ли шутит. Ганц вынудил Лапида отказаться от ротации, единолично возглавил "Кахоль Лаван", а потом, за спиной товарищей по блоку, заключил сделку с Нетаниягу, превратив Лапида в главу хоть и гордой, но совсем маленькой партии. Однако этой партии достаточно, чтобы преградить Ганцу путь в кресло премьер-министра.

В "Еш Атид" отвергают мотив мести. "Ни о какой мести тут речь не идет. Мы оппозиционная партия, а оппозиционная партия стремится свалить правительство. Мы это сделаем, как только предоставится возможность", – заявили в окружении Лапида.

При всем уважении к оппозиционному рвению "Еш Атид", реализация их угрозы более всех на руку Биньямину Нетаниягу. Если коалиция развалится в тот момент, когда он занимает кресло премьер-министра, то всю предвыборную кампанию и все время формирования коалиции после этого Нетаниягу останется премьер-министром. В этой ситуации Лапид рискует стать тем самым человеком, который купил билет на трамвай и назло кондуктору пошел пешком.

В "Ликуде" изобразили возмущение, однако гневались не очень. "Если Нетаниягу решит развалить коалицию, то он найдет помощников и без Лапида", – сердито прокомментировали в "Ликуде".

Еще до того, как данный законопроект станет актуальным, необходимо преодолеть немало препятствий, главное из которых: судебная оценка соглашения. Иными словами апелляция по двум вопросам сразу: формирование коалиции человеком, которому предъявлены обвинения, а также соответствие законопроектов Основым законам. 11 судей в воскресенье и понедельник будут обсуждать и принимать решение. Как это часто бывает, именно БАГАЦ обладает правом окончательного решения спорных политических вопросов.

Блок "Кахоль Лаван" представил свой ответ в БАГАЦ. "Сочетания коронавируса, затяжного политического кризиса, а также тот факт, что уже третьи выборы подряд ни одному из блоков не удается получить 61 мандат, обязывают приложить все усилия к созданию правительства национального единства", – говорится в ответе. Кто сейчас помнит, что Бени Ганц лишь два месяца назад давал клятвенное обещание не присоединяться к правительству Нетаниягу?

Несмотря на то, что решение БАГАЦа предсказать не возьмется никто, в оппозиции убеждены, что правительство будет создано, вот только войдет ли в него "Кахоль Лаван" – неизвестно. "Нетаниягу в итоге обманет их, создав коалицию 61 с Хенделем и Хаузером", – заявил корреспонденту NEWSru.co.il источник в "Еш Атид-ТЭЛЕМ". Депутаты от "Дерех Эрец" отвергают такие предположения, однако выступление Цви Хаузера в Кнессете 30 апреля, которое сделало бы честь самому правому депутату от "Ликуда", вполне может быть подготовкой почвы для присоединения "Дерех Эрец" к правительству Нетаниягу.

Остается неизвестным присоединится ли к правительству блок "Ямина". Там продолжают выдвигать требования, касающиеся получения портфелей, и вызывают раздражение лидеров "Ликуда". По некоторым сведениям, в партии Беннета настаивают на получении не менее трех министерских портфелей, в том числе портфеля министра здравоохранения. В "Ликуде" убеждены, что требования "Ямины" продиктованы разногласиями внутри самого блока. Рафи Перец помнит обещание, данное ему премьер-министром, сохранить за ним пост министра просвещения взамен за расторжение союза с "Оцмой Иегудит". Беннет, возглавляющий общий список, не намерен так легко отдавать самый весомый министерский пост Перецу. Бецалель Смотрич также стремится сохранить за собой министерское кресло. Требование трех министерств для шести депутатов является беспрецедентным, и в настоящий момент в "Ликуде" не намерены его выполнять. В окружении Нетанииягу заявляют, что ему предстоит и без того непростая задача по распределению небольшого числа "свободных" портфелей среди многочисленных претендентов в его собственной партии.

В политических кругах не исключают возможности того, что "Ямина" выдвигает это требование, чтобы получить повод остаться в оппозиции.

Остается неясным и будущее портфеля министра здравоохранения. Яаков Лицман, получивший соответствующее распоряжение от своего духовного и политического лидера, главы гурских хасидов, попросил (и легко получил согласие Нетаниягу) о "переводе" в министерство жилищного строительства. В нынешних условиях, портфель министра здравоохранения вряд ли так уж привлекателен. Однако в "Кахоль Лаван" понимают, что мотивируя решение присоединиться к коалиции вопреки предвыборным обещаниям, необходимостью бороться с эпидемией, нельзя уклоняться от получения поста главы минздрава. Поэтому в партии Ганца не отвергают возможности получения министерства при условии, что оно не будет получено блоком за счет МИДа или других министерств. На минздрав претендует и глава "Ямина" Нафтали Беннет. Напомним, что перед выборами уже несуществующий блок "Авода"-"Гешер"-МЕРЕЦ выдвигал Орли Леви-Абуксасис в качестве кандидата на пост главы минздрава. Ее шансы на получение портфеля расцениваются как невысокие.

Ровно одна неделя осталась до истечения 21 дня, отведенного Кнессету для поиска кандидата, получившего поддержку 61 депутата для формирования коалиции. Если БАГАЦ не вмешается в политический процесс, этим кандидатом станет Биньямин Нетаниягу. Он получит 15 дней на завершение процесса создания коалиции, и не позднее 23 мая станет ясно: появится ли в Израиле правительство или мы отправимся на четвертые выборы.