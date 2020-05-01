Министерство образования: возвращение к нормальному режиму занятий может быть отложено до 5 мая

В пятницу, 1 мая, министерство образования проинформировало местные власти и администрации школ о том, что возвращение к нормальному режиму занятий может быть отложено до 5 мая, а также, что они не обязаны открывать школы уже в ближайшее воскресенье.

Большинство учебных заведений не откроются не только из-за недостаточной готовности, но также из-за того, что у них нет четких указаний от министерства образования.

Как сообщает The Marker, 40% школ, которые должны возобновить занятия в старших классах, до сих пор не получили подробных указаний от министерства образования; также о неготовности к возвращению школ к нормальному режиму занятий заявили представители муниципалитетов ряда городов.

Например, неясно, должны ли учителя, входящие в группы риска, возвращаться к работе. Кроме того, педагогам трудно разделить свое время между дистанционным преподаванием и работой в классах, что, судя по всему, будет необходимо при постепенном возвращении учащихся в школы. Кроме того, невозможно начать занятия в старших классах без дезинфекции зданий, дополнительного набора учителей и составления расписаний с учетом указаний минздрава.

Несколькими часами ранее премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что достигнута договоренность о возвращении к нормальному графику занятий 1-3 классов школы ("алеф-гимел") с воскресенья, 3 мая. Также планировалось, что с воскресенья возобновятся занятия 11-12 классов ("йуд-алеф-йуд-бет"), всей системы специального образования для детей с особыми потребностями, 6-8 классов ("вав-хет") ультрарелигиозных школ и занятия в группах проблемных подростков.

"Форум 15 независимых городов" направил письмо премьер-министру Израиля Биньямину Нетаниягу с требованием отложить дату возобновления занятий в школах, так как муниципалитеты не успели подготовиться к реализации этого решения из-за отсутствия четких принципов и распоряжений по функционированию системы образования. В заявлении "форума" сказано, что возвращение учеников младших и самых старших классов в школы будет небезопасным.

Организация, именующая себя "Форумом 15 независимых городов", объединяет муниципалитеты, не получающие государственные "гранты". Основными городами форума являются: Ашдод, Беэр-Шева, Гиватаим, Герцлия, Хадера, Холон, Хайфа, Кфар-Саба, Нетания, Петах-Тиква, Ришон ле-Цион, Реховот, Рамат-Ган, Раанана и Тель-Авив-Яффо. В общей сложности, в этих городах проживают около 3 миллионов человек.

Отметим, что отношение мэров городов, входящих в "форум 15-ти", к решению правительства неоднозначное. Так, например, мэр Тель-Авива-Яффо Рон Хульдаи выступает категорически против поспешного возвращения маленьких детей и старшеклассников в школы с 3 мая. Мэр Беэр-Шевы Рувик Данилович заявил, что 3 мая школы его города не откроются, за исключением школы системы специального образования. Мэр Гиватаима Ран Коник, напротив, приветствовал это решение кабинета министров, но подчеркнул, что для администраций школ его города исполнение этого решения с воскресенья не является обязательным, так как каждая администрация должна оценить готовность образовательного учреждения.

Согласно решению правительства, ясли и детские сады откроются с 10 мая. Против открытия яслей и детских садов с 3 мая выступают министерство здравоохранения, институт эпидемиологии и министерство труда и социального обеспечения.

4-10 классы вернутся к учебе не позднее 1 июня.

Совет национальной безопасности рекомендовал отложить возобновление работы системы просвещения на неделю, поскольку школы и детские сады не готовы к работе в соответствии с новыми требованиями министерства здравоохранения.

Пока не возобновится учеба в школах арабских и друзских населенных пунктов. Совет глав арабских населенных пунктов решил оставить школы закрытыми до окончания месяца Рамадан (23 мая), тогда как совет друзских и черкесских населенных пунктов объявил забастовку протеста, требуя перевода обещанных государством средств.

Председатель центра местной власти Хаим Бибас выступал с требованием возобновить работу детских садов. По его словам, если государство возобновило работу IKEA и супермаркетов, нет причин держать сады закрытыми. Муниципалитеты угрожали отправить вспомогательный персонал системы просвещения (нянечек, охранников, секретарей, завхозов и т.д.) в неоплачиваемый отпуск, если система просвещения не возобновит работу 3 мая.





