С 3 мая 1-3 и 11-12 классы возвращаются в школы, ясли и детские сады откроются с 10 мая

В пятницу, 1 мая, премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что достигнута договоренность о возвращении к нормальному занятий 1-3 классов школы ("алеф-гимел") с воскресенья, 3 мая. Также с воскресенья возобновляются занятия 11-12 классов ("йуд-алеф-йуд-бет"), всей системы специального образования для детей с особыми потребностями, 6-8 классов ("вав-хет") ультрарелигиозных школ. Кроме того, возобновятся занятия в группах проблемных подростков.

Администрации многих образовательных учреждений уже уведомили своих сотрудников о том, что окончательное решение о выходе на работу будет принято вечером в субботу, 2 мая. Тогда же планируется уведомить учащихся. В ряде случаев это будет сопряжено со сложностями с обеспечением подвозки учеников в школы. Вероятно, многие учебные заведения продолжат работать в режиме онлайн-обучения до получения четких инструкций от министерства просвещения. Несмотря на заявления правительства, родителям следует уточнять этот вопрос непосредственно с администрациями школ, в которых учатся их дети.

На данном этапе возобновление занятий в самых младших и самых старших классах школ не является обязательным распоряжением. По крайней мере, так это восприняли в системе образования и муниципалитетах.

"Форум 15 независимых городов" направил письмо премьер-министру Израиля Биньямину Нетаниягу с требованием отложить дату возобновления занятий в школах, так как муниципалитеты не успели подготовиться к реализации этого решения из-за отсутствия четких принципов и распоряжений по функционированию системы образования. В заявлении "форума" сказано, что возвращения учеников младших и самых старших классов в школы будет небезопасным. Организация, именующая себя "Форумом 15 независимых городов" объединяет муниципалитеты, не получающие государственные "гранты". Основными городами форума являются: Ашдод, Беэр-Шева, Гиватаим, Герцлия, Хадера, Холон, Хайфа, Кфар-Саба, Нетания, Петах-Тиква, Ришон ле-Цион, Реховот, Рамат-Ган, Раанана и Тель-Авив-Яффо. В общей сложности, в этих городах проживают около 3 миллионов человек.

Согласно решению правительства, ясли и детские сады откроются с 10 мая. Против открытия яслей и детских садов с 3 мая выступали министерство здравоохранения, институт эпидемиологии и министерство труда и социального обеспечения.

4-10 классы вернутся к учебе не позднее 1 июня.

Отметим, что многие министры критиковали излишне, по их мнению, жесткие стандарты министерства здравоохранения по условиях выхода из общего карантина в образовательных учреждениях.

Итоговое совещание правительства Израиля по вопросу возобновления работы системы просвещения началось в 10 утра. Помимо министров, в совещании принимали участие генеральные директора министерств.

Совет национальной безопасности рекомендовал отложить возобновление работы системы просвещения на неделю, поскольку школы и детские сады не готовы к работе в соответствии с новыми требованиями министерства здравоохранения. Но в итоге было принято компромиссное решение.

Пока не возобновится учеба в школах арабских и друзских населенных пунктов. Совет глав арабских населенных пунктов решил оставить школы закрытыми до окончания месяца Рамадан (23 мая), тогда как совет друзских и черкесских населенных пунктов объявил забастовку протеста, требуя перевода обещанных государством средств.

Председатель центра местной власти Хаим Бибас выступал с требованием возобновить работу детских садов. По его словам, если государство возобновило работу IKEA и супермаркетов, нет причин держать сады закрытыми. Муниципалитеты угрожали отправить вспомогательный персонал системы просвещения (нянечек, охранников, секретарей, завхозов и т.д.) в неоплачиваемый отпуск, если система просвещения не возобновит работу 3 мая.