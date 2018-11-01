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В Израиле

В Бней-Браке сотни "харедим" вышли на улицы, требуя освободить "религиозного уклониста"

время публикации: 16:51 | последнее обновление: 21:47 блог версия для печати фото
В Бней-Браке сотни "харедим" вышли на улицы, требуя освободить "религиозного уклониста"
В Бней-Браке сотни "харедим" вышли на улицы, требуя освободить "религиозного уклониста"
В Бней-Браке сотни "харедим" вышли на улицы, требуя освободить "религиозного уклониста"

В Бней-Браке проходит акция протеста ультраортодоксов. Сотни представителей радикального движения "Пелег а-Иерушальми" требуют освободить из-под ареста студента йешивы Исраэля Меира Элиашива, задержанного за уклонение от службы от армии.

По информации сайта Walla News, Элиашив был арестован неделю назад. Однако "Пелег а-Иерушальми" воздержался от проведения демонстраций перед муниципальными выборами, в которых принимали участие кандидаты от движения.

Перед акцией протеста лидеры "Пелег а-Иерушальми" распространили среди ультраортодоксальной общины аудиозапись, сделанную Элиашивом в тюремной камере. На этой записи он просит "весь народ Израиля" выйти на улицы. Он заявляет, что посажен в тюрьму за "изучение Торы".

Полицией были задержаны 13 участников акции протеста за нарушение общественного порядка.

В связи с проведением акции протеста ряд центральных улиц Бней-Брака перекрыты для движения транспорта.

Позднее "харедим" перекрыли движение на 4-м шоссе между развязками Мораша и Бар-Илан из-за акции протеста "харедим".

Лидеры "Пелег а-Иерушальми" объявили, что подобные протесты будут проводиться по всей стране.

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