Уточненные данные об итогах муниципальных выборов

30 октября в 22:00 по всей территории Израиля завершились муниципальные выборы 2018 года. Итоговая явка избирателей – около 57% (на 6% выше, чем в 2013 году).

В Иерусалиме явка на избирательные участки составила 34,9%, в Тель-Авиве – 42,79%, в Хайфе – 45,28%, в Ришон ле-Ционе – 47,64%, в Петах-Тикве – 50,87%, в Ашдоде - 61,09%, в Нетании – 44,42%, в Беэр-Шеве – 45,98%, в Холоне – 51,16%, в Бней Браке – 64,17%, в Рамат-Гане – 44,90%, в Реховоте – 51,56%, в Ашкелоне – 51,27%, в Бат-Яме – 36,34%, в Бейт Шемеше – 64,96%.

День выборов в местные органы власти был объявлен выходным. Таким статусом он обладал до 1989 года. Затем было принято решение превратить его в рабочий день, однако в 2014 году, стремясь стимулировать повышение процента голосования на муниципальных выборах, Кнессет вновь объявил этот день общенациональным выходным. Перед закрытием избирательных участков министр внутренних дел Арье Дери заявил в интервью "Кан 11", что эта инициатива себя полностью оправдала.

На протяжении всего дня поступали сообщения о попытках фальсификаций и о нарушениях общественного порядка в различных городах и населенных пунктах Израиля. В Иерусалиме были задержаны подозреваемые в распылении слезоточивого газа неподалеку от одного из избирательных участков.

Голосование проходило и в израильских тюрьмах. На 56 избирательных участках проголосовали 4.222 человека. Явка на выборах составила около 44%. По данным ЦИК, в тюрьмах отбывают наказание 9.290 израильтян, обладающих правом голоса. Избирательные участки в тюрьмах закрылись в 20:00.

После закрытия избирательных участков начался подсчет голосов. Государственный сайт мониторинга за ходом голосования работал с перебоями, информация на нем обновлялась нерегулярно. По состоянию на утро 1 ноября, многие данные еще не опубликованы. МВД объявило, что сайт подвергался хакерской атаке.

Ниже приведены опубликованные результаты голосования.

ИЕРУСАЛИМ



Во второй тур прошли Моше Леон (33,3%) и Офер Беркович (28,8%). Зеэв Элькин набрал 19,8%, Йоси Дейч – 17,2%.

ТЕЛЬ-АВИВ



В первом туре победил действующий мэр Рон Хульдаи (46%). Его главный соперник Асаф Замир набрал 34,5% голосов.

ХАЙФА



В первом туре победила Эйнат Калиш-Ротем (55,5%). Действующий мэр Йона Яхав набрал 37,7% голосов.

ЭЙЛАТ



Победил действующий мэр Меир Ицхак Алеви.

БЕЭР-ШЕВА



Мэр Беэр-Шевы Рубик Данилович избран на еще одну каденцию. Данилович одержал уверенную победу, набрав 92% голосов. Его конкуренты Моше Янай и Эфраим Файнблум набрали по 4% каждый.

АШДОД



На выборах мэра Ашдода победил действующий глава городской администрации Иехиэль Ласри. Он получил поддержку 41,51% избирателей, воспользовавшихся правом голоса, и одержал победу уже в первом круге. Шимон Каценельсон набрал 25,2% голосов, Эли Лахмани получил поддержку 23,9%, Хелен Гелбер набрала 7,2%, а Борис Гитерман – 2,1% голосов.

БЕЙТ-ШЕМЕШ



На муниципальных выборах в Бейт-Шемеше победу одержала Ализа Блох, представляющая национально-религиозное движение. Об этом стало известно в ночь на четверг, 1 ноября, после подсчета голосов военнослужащих, заключенных и госпитализированных людей. Блох опередила своего соперника-ультраортодокса, действующего мэра города Моше Абутбуля на 400 голосов.

АШКЕЛОН



Исполняющий обязанности мэра Томер Глам, представляющий фракцию "Кулану", победил Итамара Шимони, который был вынужден временно сложить с тебя полномочия в связи с ведущимся против него уголовным расследованием. Глам набрал 40,32% голосов. После завершения подсчета результатов голосования солдат и заключенных стало известно, что разрыв между Гламом и Шимони составляет 374 голоса.

В Тверии победу одержал Рон Аарон, набравший 45,02% голосов. В Кирьят-Моцкине победил Хаим Цури, которого поддержали 59,2% избирателей.

В Йегуде победа досталась Яале Михаль Маклис (34,97%).

В Кацрине идет упорная борьба между главой местного совета Дмитрием Апарцевым и Вики Бадариан, претендующей на этот пост. После подсчета 99% голосов Апарцев лидирует с отрывом в 46 голосов. Не подсчитаны 250 голосов военнослужащих. Эти голоса определят личность победителя.

На выборах в Холоне победу одержал действующий мэр Моти Сасон, чью кандидатуру поддержали 41,3% избирателей.

Главой местного совета Иерухама станет Таль Охана, победившая с 50,8% голосов.

После подсчета 100% голосов в Нагарии стало известно, что произойдет смена мэра. Джеки Сабаг, занимавший этот пост на протяжении почти 30 лет, потерпел неожиданное поражение. Его конкурент, полковник запаса Ронен Марели, набрал 62% голосов, а Сабаг получил лишь 23%.

На выборах мэра Бейт Шеана завершился подсчет голосов. Джеки Леви набрал 63% голосов. Его конкурент Рафи Бен Шитрит получил 36%. На прошлых выборах Бен Шитрит победил Леви с разрывом в 97 голосов. После того, как стало известно о победи Джеки Леви, премьер-министр Биньямин Нетаниягу, позвонил победителю и поздравил его с избранием.

На выборах мэра Ришон ле-Циона состоится второй круг. После завершения подсчета голосов стало известно, что действующий мэр Дов Цур получил поддержку 31,8% избирателей, Раз Кинстлих набрал 21,7% голосов.

Второй круг выборов состоится и в Рамат-Гане, где действующий мэр Исраэль Зингер получил 27,4%, а бывший депутат Кнессета и посол Израиля в OECD Кармель Шама-Коэн набрал 28,1% голосов. Подсчет голосов в этом городе также завершен.

Не выявлен победитель и на выборах в Бат-Яме. После завершения подсчета голосов было объявлено, что Йоси Бахар, которого поддерживал премьер-министр Биньямин Нетаниягу, набрал 35% голосов. Во втором круге он поборется за пост мэра с Цвикой Бротом, являющимся формальным кандидатом от "Ликуда". В первом круге Брот набрал 30% голосов.

Второй круг голосования состоится 13 ноября.

В Раанане для определения победителя выборов потребуется второй круг. Хаим Бройде набрал 32% голосов. Действующий мэр города Эйтан Гинзбург набрал 28%.

Второй круг выборов состоится в Кфар-Сабе. Рафи Саар набрал 28% голосов, Генерал-майор полиции в отставке Йоси Седбон набрал 18%.

Подсчет голосов в Кфар-Сабе и Раанане завершился.

В Рамле также подсчитаны 100% голосов. Действующий мэр Михаэль Видель одержал уверенную победу, набрав 61,21% голосов. Его противник Ади Штернберг набрал 38,79%.

На выборах в региональном совете Галиль Тахтон (Нижняя Галилея) победу одержал Ницан Пелег. После подсчета голосов, поданных военнослужащими, стало известно, что Пелег на два голоса преодолел барьер 40%. Его главный конкурент Ашер Коэн набрал 25% голосов.

После завершения подсчета голосов, поданных военнослужащими на выборах в Рамат а-Шароне было объявлено, что ни один из кандидатов не набрал 40% голосов и состоится второй круг. Действующему мэру Авираму Груберу не хватило четырех голосов для победы в первом круге. Второе место занял Рони Белкин.