Необычный гость Стены Плача: из расщелины извлекли змею. ВИДЕО

В социальных сетях широкое распространение получили фотографии и видеозаписи, сделанные 31 октября около Стены Плача в Иерусалиме, где из расщелины между камнями была извлечена змея.

О чрезвычайном происшествии написали также израильские СМИ. По информации сайта "Сругим", змея была обнаружена на женской половине, вызвав панику. Представители Фонда наследия Стены Плача были вынуждены вызывать профессионального змеелова.

В сообщении Фонда для прессы говорится, что после того, как змея была поймана, женская половина вновь открылась для верующих.

Отметим, что в публикации на сайте Hidabroot.org утверждается, что между камнями над головами людей были замечены две достаточно длинные змеи. Одной "необычной гостье" удалось уползти до приезда змеелова.

Судя по опубликованным кадрам, это чешуелобый или пятнистый (диадемовый) полоз (Spalerosophis diadema). Он неядовит и не представляет опасности для людей.





