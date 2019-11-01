БАГАЦ приостановил экстрадицию Алексея Буркова из Израиля в США

Высший суд справедливости Израиля (БАГАЦ) приостановил экстрадицию в США российского гражданина Алексея Буркова после того, как адвокаты, представляющие интересы семьи Наамы Иссахар, рассчитывающей на "обмен" на Буркова, подали соответствующую петицию.

Семья Иссахар считает, что Наама, гражданка Израиля и США, была задержана и осуждена в России с целью оказания давления на власти Израиля, чтобы не допустить выдачу Буркова Соединенным Штатам.

30 октября министр юстиции Израиля Амир Охана подписал распоряжение об экстрадиции в США российского хакера Алексея Буркова. Адвокат Буркова Михаэль Ирони выразил сожаление в связи с решением Оханы и заявил редакции NEWSru.co.il, что намерен обратиться в БАГАЦ.

Семья израильтянки Наамы Иссахар, приговоренной в России к семи с половиной годам лишения свободы, также заявила о своем намерении обратиться в БАГАЦ с требованием отменить решение Оханы, поскольку экстрадиция Буркова в США уменьшает шансы на освобождение Наамы. Семья девушки назвала решение министра "аморальным и бесчеловечным" и подчеркнула, что Наама является заложницей политических игр и Израиль обязан "вытащить ее из этого кошмара".

Вечером в четверг адвокаты, представляющие интересы семьи Иссахар, подали соответствующую петицию в БАГАЦ. И БАГАЦ удовлетворил их просьбу.

Напомним, Бурков, программист из Санкт-Петербурга, уже четыре года находится под арестом в Израиле. Он был арестован по запросу американских властей в декабре 2015 года на КПП "Таба" после того, как он во время путешествия по Египту решил посетить Эйлат. В течение всего этого срока израильские суды рассматривали просьбу об экстрадиции Буркова от американской прокуратуры. Органы американской юстиции инкриминируют ему преступления в компьютерной сфере. По неподтвержденным данным, Бурков может пролить свет на детали вмешательства российских спецслужб в американские выборы.

Три года назад министр юстиции РФ встречался с израильским министром юстиции Айелет Шакед и просил Израиль об отмене экстрадиции Буркова в США. Он даже предложил экстрадировать Буркова в Россию с тем, чтобы отдать под суд на родине. Судебный процесс в отношении экстрадиции Алексея Буркова продолжался в течение четырех лет, и недавно Верховный суд Израиля вынес положительное решение по вопросу об экстрадиции хакера в США. Однако данное решение должен был утвердить министр юстиции.