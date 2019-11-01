Истребители F-35i впервые примут участие в международных учениях на территории Израиля

На следующей неделе на авиабазе "Увда" на юге Израиля впервые израильские истребители пятого поколения F-35i "Адир" примут участие в международных учениях Blue Flag на израильской территории. Они будут проходить 3-14 ноября.

В рамках учений, в которых, помимо ЦАХАЛа, будут участвовать экипажи из США, Германии, Италии и Греции, будут задействованы десятки самолетов. В общей сложности, будут задействованы более 1000 военнослужащих, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Программа учений предусматривает отработку воздушных боев, нанесение ударов по наземным целям, в также противостояние системам ПВО на территории противника.

На сегодняшний день израильские ВВС располагают 18 самолетами F-35i.

В июне 2019 года израильские самолеты F-35i "Адир" впервые участвовали в международных учениях Tri-Lightning над Средиземным морем, взаимодействуя с самолетами военно-воздушных сил США, Великобритании и Израиля. Но в Израиле "Адиры" впервые будут задействованы на международных учениях.

Напомним, что 22 мая 2018 года командующий ВВС ЦАХАЛа генерал-майор Амикам Норкин заявлял, что израильская армия первой в мире применила истребители пятого поколения F-35 для реальных атак: эти самолеты на тот момент дважды использовались для ударов по объектам на Ближнем Востоке. Ранее зарубежные СМИ сообщали о том, что F-35i "Адир", возможно, участвовал в одной или нескольких операциях в Сирии.

1 мая 2019 года командование военно-воздушных сил США сообщало о первом боевом применении истребителей пятого поколения F-35A: два самолета F-35A Lightning II, действуя в рамках операции "Непоколебимая решимость" (Inherent Resolve) в Ираке, нанесли удары по сети туннелей в горном массиве Хамрин, в которых боевики "Исламского государства" хранят оружие и боеприпасы.

25 июня 2019 года (в день проведения учений Tri-Lightning) командование британских ВВС сообщило о первом боевом применении F-35. Было объявлено, что 16 июня шесть таких истребителей, базирующихся на Кипре, прикрывали действия самолетов Typhoon против террористической группировки "Исламское государство" в Сирии и Ираке.