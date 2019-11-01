Мотивы Нетаниягу, усилия Ганца и пессимизм в Кнессете. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает еженедельную публикацию обзоров политической ситуации, которые в предвыборный период готовит Габи Вольфсон. Планируем публиковать эти обзоры по пятницам – до формирования коалиции.

Вечером в четверг, 31 октября, радиостанция 103FM опубликовала результаты опроса, проведенного институтом "Маагар Мохот". Часть опроса, касающаяся распределения мандатов не очень интересна, так как свидетельствует о полной статичности политической системы. "Кахоль Лаван" на один мандат опережает "Ликуд" (34:33), праворелигиозный блок набирает 54 мандата, левоцентристский – 46, Объединенный арабский список – 12, а НДИ все те же 8 мандатов. 61 мандата нет ни у кого, изменения находятся в рамках статистической погрешности, и политический тупик остается все таким же безысходным.

Но респондентам предложили ответить еще и на вопрос – кого они обвинят, если Израиль в третий раз за год отправится на парламентские выборы. И ответ на этот вопрос иначе как драматическим не назовешь: 52% опрошенных, большинство, обвиняют Биньямина Нетаниягу. При этом всего 8% обвиняют главу "Кахоль Лаван" Бени Ганца, 12% – лидера "Еш Атид" Яира Лапида.

Таким образом, по пункту "кто виноват" Нетаниягу терпит сокрушительное поражение. Почему это настолько важно? В конце февраля 2015 года, за три недели до выборов блок "Сионистский лагерь" во главе с Ицхаком Герцогом и Ципи Ливни заметно опережал "Ликуд". В то же время, во всех опросах Нетаниягу лидировал с большим отрывом в том, что касалось соответствия должности премьер-министра. Избиратели хотели видеть Нетаниягу премьер-министром, и в день выборов проголосовали за него. Сегодня (и опрос "Маагар Мохот" уже второй, дающий такие результаты) авторитет Нетаниягу подорван и весьма основательно. Глава правительства, который к результатам опросов относится серьезно, получил пищу для размышлений. С одной стороны, это может подтолкнуть его к пониманию опасности новых выборов, а значит к гибкости на переговорах. С другой стороны, эти результаты дают сильные козыри Бени Ганцу, как следствие его позиция может ужесточиться.

За 19 дней до истечения мандата Ганца на формирование правительства в политической системе перестали относиться к разговорам о новых выборах, как к плохой шутке. Бени Ганц завершил круг бесед с лидерами партий, не обойдя вниманием и Объединенный арабский список, и понял то, что понимал и раньше – коалиции нет. Несмотря на его туманные заявления о том, что ситуация иная, чем представляет пресса, что существует несколько каналов переговоров, все яснее становится, что почвы для сближения между "Ликудом" и "Кахоль Лаван" пока нет. Появится ли она, сейчас неизвестно, но ответ на этот вопрос все больше увязывают с итогами слушаний у юридического советника правительства по делам Нетаниягу. "Есть три варианта: закрытие дел, обвинительное заключение без статьи взяточничество и обвинение во взяточничестве. При двух крайних вариантах правительства не будет: Ганц не сможет позволить себе сидеть в коалиции с обвиняемым во взяточничестве, а Нетаниягу, в случае закрытия дел, захочет пойти на выборы, одержать победу и стать премьер-министром на веки вечные. Если же Мандельблит ограничится обвинением в подрыве общественного доверия, правительство национального единства может состояться", – так проанализировал ситуацию в беседе с корреспондентом NEWSru.co.il член ЦК "Ликуда". В то же время, в политической системе не исключают и возможности того, что решение Мандельблита отправить Нетаниягу под суд по обвинению во взяточничестве может послужить толчком к бунту в "Ликуде", которого так ждут в "Кахоль Лаван", в НДИ и некоторых других партиях.

Пока что ликудники хранят верность своему лидеру, хотя все яснее становится, что он готов рискнуть их местами в Кнессете ради призрачного шанса на победу на выборах. Выступление министра юстиции Амира Оханы с нападками на юридическую систему страны только укрепило это ощущение. Мало у кого есть сомнения в том, что Охана выступал с ведома и одобрения премьера. Всем очевидно, что подобное выступление не идет на пользу атмосфере доверия на коалиционных переговорах. А если добавить саркастические замечания представителей "Ликуда" по поводу участия Ганца и Лапида во встрече рабочих групп, то становится еще яснее атмосфера усталого пессимизма, царившая на этой неделе в Кнессете.

В минувший понедельник в зале заседаний парламента столкнулись Авигдор Либерман и Арье Дери. Когда-то близкие друзья, на этот раз они не обменялись ни взглядом, ни рукопожатием. "Так они коалицию не создадут", – то ли в шутку, то ли всерьез сказал один из журналистов.





