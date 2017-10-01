"Маарив а-Шавуа": Нетаниягу представлен план по передаче арабских кварталов Иерусалима Палестинской автономии

В воскресенье, 1 октября, Бен Каспит публикует на сайте газеты "Маарив а-Шавуа" подробности плана, разработанного депутатом Кнессета Анат Берко ("Ликуд"), по передаче Палестинской автономии арабских кварталов, находящихся на сегодняшний день в муниципальных границах Иерусалима.

Согласно опубликованной информации, этот план был разработан с ведома премьер-министра Биньямина Нетаниягу и в настоящий момент представлен ему на изучение.

В соответствии с предложенным планом, почти все арабские кварталы Иерусалима будут в одностороннем порядке переданы Палестинской автономии. Речь идет о Джабль Мукабр, деревне Кафр Акаб, лагере беженцев Шуафат и иных. На первом этапе они получат статус территорий B, где контроль над безопасностью осуществляет Израиль, а гражданские вопросы находятся в ведении ПНА, а позднее эти районы получат статус A, полностью находящихся под контролем властей автономии.

Районы, расположенные к северу от Иерусалима, будут соединены с Рамаллой, находящиеся на юге столицы – с Бейт-Лехемом. Как пишет Каспит, план предусматривает создание различных заграждений, отделяющих арабские кварталы от Иерусалима, а также строительство туннелей и объездных шоссе, которые обеспечат территориальную непрерывность Палестинской автономии, после того, как ей будут переданы кварталы, являющиеся ныне частью Иерусалима.

Этот проект не касается мусульманского квартала Старого города. В соответствии с планом Анат Берко, весь Старый город останется за Израилем. В публикации не упоминается изолированный арабский район Бейт Сафафа (Цафафа), расположенный севернее иерусалимского квартала Гило.

Данное предложение продиктовано демографическими процессами в Иерусалиме. Как пишет "Маарив а-Шавуа", Анат Берко формировала свой план, базируясь на исследовании, проведенном по ее заказу, известным демографом профессором Серджио Делла Пергулла. По данным исследования, в 1967 году в Иерусалиме проживали 267 тысяч человек. Из них 196 тысяч (73%) были евреи и 71 тысяча арабы. В декабре 2016 года в Иерусалиме жили 882 тысячи человек. Среди них 550 тысяч евреев (62%). По данным исследования, за 50 лет еврейское население увеличилось на 180%, а арабское на 368%. По прогнозу Серджио Делла Пергулла, к 2025 году евреи будут составлять в Иерусалиме 60% населения, а к 2030 году – 58%.

План Берко, по замыслу ее автора, должен остановить этот процесс и гарантировать сохранение еврейского большинства в столице.

Реакция премьер-министра на этот план не публикуется. По информации, полученной редакцией NEWSru.co.il, по меньшей мере один министр от "Ликуда" является сторонником идеи отделения Иерусалима от арабских кварталов.

В мае 2017 года 10-й канал ИТВ утверждал, что совет национальной безопасности рассматривает план, предусматривающий исключение арабской деревни Кафр Акаб и лагеря беженцев Шуафат из муниципальных границ Иерусалима и создание для них отдельного муниципального образования.

Согласно предложенному плану, бюджет нового муниципалитета будет формироваться за счет прямых правительственных субсидий. Население нового образования будет составлять 140 тысяч человек.





