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Рейв-вечеринка Neverland закончилась смертью двух человек, еще двое госпитализированы

время публикации: 16:31 | последнее обновление: 17:35 блог версия для печати фото
Трагедия на музыкальном фестивале Neverland: скончался еще один участник
Рейв-вечеринка Neverland закончилась смертью двух человек, еще двое госпитализированы
Рейв-вечеринка Neverland закончилась смертью двух человек, еще двое госпитализированы

Врачи больницы "Зив", в которую с музыкального фестиваля Neverland утром 1 октября были доставлены четверо участников, сообщили, что их усилия по спасению жизни 30-летнего мужчины не увенчались успехом, пациент скончался. Ранее в больнице умер 55-летний житель Ашкелона, потерявший сознание во время танцев на рейв-вечеринке.

Фестиваль электронной музыки Neverland проходил в кибуце Леавот Абашан (долина Хула, на севере Израиля). В нем участвовали около 10 тысяч человек.

Местный совет Верхней Галилеи передал, что организаторы фестиваля Neverland еще три месяца назад получили все необходимые разрешения от местных властей, полиции, которая обеспечивала безопасность участников мероприятия, пожарной службы и представителей минздрава.

Вместе с тем, в местном совете Верхней Галилеи сообщили журналистам, что еще месяц назад было принято решение больше не разрешать проведение массовых вечеринок на территории совета.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что вызов поступил около 5 часов утра. 55-летний мужчина, находившийся в бессознательном состоянии, был доставлен в больницу "Зив" в Цфате, где врачи констатировали его смерть. По мнению медиков, причиной смерти могла стать передозировка наркотиков. Тело умершего доставлено в институт судебной медицины Абу Кабир. Позже с вечеринки в больницу был доставлен еще один человек в тяжелом состоянии, врачам также не удалось его спасти.

По информации Walla News, после того, как несколько человек были госпитализированы, участники фестиваля продолжили веселиться. О случившемся они узнали позднее из СМИ.

В настоящее время в больнице остаются двое гостей рейв-вечеринки: молодой мужчина в состоянии средней тяжести и молодая женщина, получившая легкие травмы. Предположительно, они также употребляли наркотики.

В связи с подозрением на принятие наркотиков во время вечеринки полиция начала расследование.

В конце августа полиция прекратила рейв-вечернку, проходившую в лесу Бен-Шемен. На лужайке были найдены наркотики, сотни бутылок с алкоголем. Организатор вечеринки, 40-летний житель Беэр-Шевы был задержан.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 1 октября 2018 г.
Трагедия на музыкальном фестивале Neverland: двое умерли, двое госпитализированы
// NEWSru.co.il // В Израиле // 1 октября 2018 г.
Мужчина потерял сознание и умер во время танцев на севере страны





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