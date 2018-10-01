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В Израиле

Трагедия на музыкальном фестивале Neverland: один человек умер, трое госпитализированы

время публикации: 15:03 | последнее обновление: 16:05 блог версия для печати фото
Трагедия на музыкальном фестивале Neverland: один человек умер, трое госпитализированы

В понедельник, 1 октября, во время танцев на фестивале электронной музыки Neverland, проходящего в кибуце Леавот Абашан (долина Хула, на севере Израиля), умер 55-летний мужчина, проживавший в Ашкелоне.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что вызов поступил рано утром, пострадавшего, находившегося в бессознательном состоянии, доставили в больницу "Зив" в Цфате, где врачи констатировали его смерть. По мнению медиков, причиной смерти могла стать передозировка наркотиков. Тело умершего доставлено в институт судебной медицины Абу Кабир.

Позже стало известно, что во время того же фестиваля потерял сознание мужчина примерно 30 лет. Он был доставлен в больницу "Зив", его состояние оценивается как критическое.

В ту же больницу были доставлены еще двое гостей фестиваля: молодой мужчина в состоянии средней тяжести и молодая женщина, получившая легкие травмы.

Предположительно, трое пострадавших, которым потребовалась госпитализация, тоже употребляли наркотики.

Отметим, что проведение фестиваля Neverland было согласовано с местными властями и полицией, которая обеспечивала безопасность участников мероприятия. Но в связи с подозрением, что гости фестиваля принимали наркотики, и тем, что один из них умер, начато расследование. В фестивале участвовали около 10 тысяч человек.

По информации Walla News, после того, как несколько человек были госпитализированы, участники фестиваля продолжили веселиться. О случившемся они узнали позднее из СМИ.



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// NEWSru.co.il // В Израиле // 1 октября 2018 г.
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