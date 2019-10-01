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СМИ: Израиль негласно увеличил квоту на рабочие лицензии для жителей Газы

время публикации: 17:34 | последнее обновление: 18:14 блог версия для печати фото
СМИ: Израиль негласно увеличил квоту на рабочие лицензии для жителей Газы
СМИ: Израиль негласно увеличил квоту на рабочие лицензии для жителей Газы
СМИ: Израиль негласно увеличил квоту на рабочие лицензии для жителей Газы

Информационное агентство Associated Press сообщает со ссылкой на источники в Палестинской автономии, что в последние дни Израиль негласно увеличил количество разрешений на работу на своей территории для жителей сектора Газы.

Согласно сообщению, на текущий момент въезд на работу в Израиль разрешен 5 тысячам жителей сектора.

Газета Times of Israel сообщает, что Израиль также смягчил критерии, увеличив срок действия лицензии с трех до шести месяцев, и снизив минимальный возраст для получения лицензии с 30 до 25 лет.

Согласно СМИ, смягчение Израилем политики выдачи рабочих лицензий стало следствием достигнутого при посредничестве Египта соглашения с руководством террористической организации ХАМАС по облегчению экономической ситуации в секторе.

Израильские власти на текущий момент данную информацию не комментируют.

Отметим, что до начала Второй интифады в 2000 году в Израиле работали более 26 тысяч жителей Газы. В 2017 году количество выдаваемых разрешений не превышали 1.000.



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