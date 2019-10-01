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В Израиле

Представители "Кахоль Лаван" объявили о прекращении переговоров с "Ликудом"

время публикации: 20:29 | последнее обновление: 21:24 блог версия для печати фото
Йорам Турбович и Ярив Левин
Яир Лапид и Бени Ганц
Биньямин Нетаниягу и Реувен Ривлин

Вечером во вторник, 1 октября, представители блока "Кахоль Лаван" объявили, что не явятся на встречу с представителями "Ликуда", назначенную на утро среды.

Согласно опубликованной информации, глава переговорной группы "Кахоль Лаван" Йорам Турбович сообщил министру туризма Яриву Левину, возглавляющему переговорную группу "Ликуда", что, по мнению оппозиции, в настоящий момент не созрели минимальные условия, необходимые для проведения эффективной встречи. "Если возникнет необходимость, встреча состоится позднее на этой неделе или на следующей", - говорится в заявлении представителей "Кахоль Лаван". Они также отвергли предложение премьер-министра Биньямина Нетаниягу о встрече с главой оппозиционного блока Бени Ганцем.

В ответ из "Ликуда" передали следующее: "Мы поражены решением "Кахоль Лаван" взорвать переговоры и отменить запланированную встречу Биньямина Нетаниягу и Бени Ганца, а также предварительную встречу рабочих групп. В "Кахоль Лаван" приняли решение прекратить переговоры и отправить страну на выборы только из-за того, что Яир Лапид не готов на ротацию между Нетаниягу и Гнацем. Он готов только на ротацию между ним и Ганцем. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу вновь призывает Бени Ганца проявить ответственность и встретиться, как и было запланировано".

Напомним, что встреча рабочих групп, состоявшаяся 29 сентября, завершилась безрезультатно. В "Ликуде" отмечают, что "Кахоль Лаван" продолжает уклоняться от ответа, согласны ли они на переговоры на основе предложения, сделанного Нетаниягу и Ганцу президентом государства.

Публикуя предложение провести прямую встречу с Бени Ганцем, Биньямин Нетаниягу охарактеризовал эту попытку, как последнюю. 2 октября в "Ликуде" проведут консультации, по итогам которых будет принято решение о дальнейших шагах. Одной из реальных возможностей является немедленное возвращение мандата президенту.

В "Кахоль Лаван", в свою очередь, заявляют, что Нетаниягу не намерен создавать правительство национального единства, а лишь использует оппозицию, чтобы выиграть время и привести к новым выборам. "Тот, кто реально стремится к единству, не приходит на переговоры с приданым в виде Бецалеля Смотрича", - отмечают в "Кахоль Лаван".

2 октября в офисе юридического советника правительтва начнутся слушания по делам Биньямина Нетаниягу. В политических кругах не исключают, что в "Кахоль Лаван" не заинтересованы в каком-либо соглашении с "Ликудом" до тех пор пока не станет ясно, какого окончательное решение юридического советника правительства Авихая Мандельблита.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 29 сентября 2019 г.
Переговоры "Ликуда" и "Кахоль Лаван" завершились безрезультатно





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