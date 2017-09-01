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В Израиле

Альшейх о расследовании в отношении Нетаниягу: я рад критике справа и слева

время публикации: 11:03 | последнее обновление: 11:03 блог версия для печати

Генеральный инспектор полиции Рони Альшейх заявил в пятницу, 1 сентября, что он рад тому, что полиция подвергается критике справа и слева по поводу расследования в отношении главы правительства Биньямина Нетаниягу.

"Наша задача – предотвращать преступления во всех сферах, в том числе коррупцию. Я рад, что на нас нападают как справа, так и слева", - сказал Альшейх. По мнению генинспектора, критика с обеих сторон свидетельствует о том, что в полиции "действуют честно".

Генинспектор сделал этот заявление, когда пришел со своей семьей в школу в мошаве Бней-Декалим. Альшейх добавил, что полиция стремится выяснить правду и работает беспристрастно.

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