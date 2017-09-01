БАГАЦ: у государства 50 дней, чтобы объяснить присутствие металлодетекторов на еврейском входе на Храмовую гору

Судья Высшего суда справедливости (БАГАЦ) Давид Минц обязал государство в течение 50 дней объяснить, почему не демонтированы металлодетекторы, установленные на Магрибском мостике на входе на Храмовую гору.

Иск был подан лидерами партии "Оцма Йегудит" Михаэлем Бен-Ари, Барухом Марзелем и Итамаром Бен-Гвиром, а также гендиректором организации ЛАХАВА Бенци Гопштейном.

Истцы обвиняют правительство в дискриминации на национальной почве, поскольку металлодетекторы остались только на входе, используемом для пропуска на гору евреев и иностранных туристов. Металлодетекторы на других входах на Храмовую гору, используемых только мусульманами, были демонтированы после вспыхнувших беспорядков под давлением со стороны Иордании.