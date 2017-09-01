Даниэль Дефур, слабовидящий юноша из семьи репатриантов, вступил в ряды ЦАХАЛа

В пятницу, 1 сентября, на странице Биньямина Нетаниягу в социальной сети Facebook был опубликован видеоролик, на котором премьер-министр Израиля вручает армейский берет 18-летнему Даниэля Дефуру, слабовидящему юноше из семьи репатриантов из бывшего СССР.

В пояснении к видео Нетаниягу пишет, что, узнав о мечте Даниэля – служить в ЦАХАЛе, он обратился к руководителям программы "Гдолим бе-мадим" организаций "Яд ле-елед меюхад" и JNF USA. Благодаря их содействию, Даниэль смог вступить добровольцем в ряды Армии обороны Израиля.

Рут Дефур, мама Даниэля, сказала во время встречи с четой Нетаниягу: "В самых больших мечтах я не видела его в форме. Я не верю до сих пор. Хочу сказать, что с первой встречи Даниэля с главой правительства он изменился, он повзрослел. Это другой человек, самостоятельный человек. Вдруг он почувствовал поддержку, что о нем заботятся, что страна о нем заботится, глава правительства думает о нем. Это просто невероятно."





