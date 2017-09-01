В пятницу, 1 сентября, в Израиле начался новый учебный год в детских садах и школах. В еврейском секторе в детских садах и начальных школах он продлится до 29 июня 2018 года, в арабском секторе – до 30 июня. В средних и старших классах – до 20 июня.

В начальных школах с пятидневным преподаванием количество учебных дней должно составить не менее 188, в средних и старших классах – не менее 182 дней.

В начальных школах с шестидневным преподаванием количество учебных дней должно составить не менее 219, в средних и старших классах – не менее 211 дней.

В новом учебном году праздники и каникулы выпадают на следующие даты: еврейский новый год ("Рош а-Шана) – 20-22 сентября, Судный день ("Йом кипур") – 29-30 сентября, Суккот – 4-13 октября, Ханука – 14-20 декабря, Пурим – 28 февраля-2 марта, Песах – 22 марта-7 апреля, День независимости – 19 апреля, Лаг ба-Омер – 3 мая, Шавуот – 19-21 мая.

Главной темой нового учебного года станет 70-летие государства Израиль.

Утром в пятницу в школы и детские сады отправятся 2 миллиона 272 тысячи детей. Из них 163 тысячи пойдут в первый класс, а 123,5 тысячи будут готовиться к последним экзаменам на аттестат зрелости в 12 классе. В общественных детских садах будут обучаться 508 тысяч детей, на 1,2% больше, чем год назад.

В Иерусалиме на 14% по сравнению с прошлым годом выросло количество детей из арабских кварталов, обучающихся по израильской школьной программе (5.800 человек). С этого учебного года приобретение учебников для них будет полностью субсидироваться государством.

Газета "Гаарец" отмечает, что в периферийных населенных пунктах более 50% школьников старших классов будут обучаться в профессионально-технических классах, тогда как в центре страны этот показатель не превышает 38%.

Заниматься обучением детей будут 180 тысяч сотрудников преподавательского состава.

Согласно решению тель-авивского окружного суда по трудовым спорам, учителя компании "Кадима-Мада", занимающиеся обучением больных детей на дому, будут сегодня бастовать до 11:00 часов, после чего рабочий комитет проведет интенсивные переговоры с руководством компании.

В преддверии нового учебного года министерство просвещения открыло информационный центр. Он располагается в зале "Ротшильд" в здании министерства просвещения по адресу Иерусалим, улица Шивтей Исраэль, 29. Центр будет работать в пятницу, 1 сентября, с 6:30 до 9:30.

В центре родители, учащиеся и преподаватели смогут получить информацию по вопросам, касающимся начала учебного года. Информационные центры будут работать также в округах.

Новый учебный год открывается под знаком крупных реформ. Среди них – программа изучения разговорного английского, группы продленного дня "Ницаним", вторая помощница воспитательницы в детских садах, сокращение количества учеников в 1-3 классах, программа для учеников с проблемами с концентрацией внимания, изучение математики на пять единиц в периферии, расширение дифференциального финансирования.

Одна из задач министерства просвещения на ближайшие пять лет – увеличить с 7 до 14% количество учеников-жителей периферии, изучающих математику на пять единиц. Количество изучающих английский на четыре и пять единиц планируется поднять с 47 до 65%.

С сентября начнут работать субсидированные группы продленного дня "Ницаним" для воспитанников детских садов и учащихся 1-2 классов. На эту программу выделено 1,3 миллиарда шекелей.

Количество учеников в 1-3 классах будет сокращено до 28 человек в среднем. Также планируется привлекать к преподаванию второго учителя-студента. Программа будет действовать в двух тысячах классов. Арабские школьники будут изучать иврит как обязательный предмет, начиная с детского сада.

В интервью редакции NEWSru.co.il министр просвещения Нафтали Беннет заявил, что одним из главных проектов системы просвещения в ближайшие годы станет новая программа преподавания английского языка: "Главным станет не изучение законов грамматики, а овладение разговорной речью. В 2017 году знание английского языка – это не "десерт", а жизненная необходимость каждого ребенка, желающего найти себя в этом мире".

Кроме того, министр обещал не позднее Хануки объявить о программе сокращения дней каникул.