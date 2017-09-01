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В Израиле

В Офре захоронили останки жертв Первой Иудейской войны

время публикации: 09:14 | последнее обновление: 09:14 блог версия для печати фото
Поселок Офра

Разрешена к публикации информация о перезахоронении на территории поселения Офра останков 7 женщин и подростков, погибших в 69 году новой эры во время Первой Иудейской войны против Римской империи (Великое восстание).

Останки были обнаружены в одной из пещер при раскопках еврейской деревни времен Второго храма, расположенной рядом с поселением Гиват Асаф в округе Биньямин.

Останки молодых женщин и подростка были найдены в потайной пещере в маслодавильне. Вместе с останками были обнаружены наконечники стрел и гвозди от сапог римских легионеров, свидетельствующие о том, что прятавшиеся в пещере были убиты римлянами.

Как сообщает сайт "7-й канал", останки были обнаружены в 2013 году, прошли лабораторные и антропологические проверки, а в январе 2017 года переданы похоронной компании "Хевра Кадиша".

Из-за конфликта между управлением древностей и жителями поселения Офра останки были захоронены тайно. Только недавно на месте захоронения был установлен памятник.

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