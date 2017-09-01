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Прогноз погоды на 1 сентября: облачно и жарко, небольшое повышение температуры

время публикации: 05:39 | последнее обновление: 05:39 блог версия для печати фото
Прогноз погоды на 1 сентября: облачно и жарко, небольшое повышение температуры

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 1 сентября, будет наблюдаться переменная облачность. Жарко, температура воздуха немного выше, чем вчера, и соответствует среднесезонной.

В Иерусалиме – 19-29 градусов, в Тель-Авиве – 25-30, в Хайфе – 24-29, в Эйлате – 26-37. В Беэр-Шеве – 20-32, в Мицпе-Рамоне – 18-29, на побережье Мертвого моря – 29-37, в Ашкелоне – 25-30, в Ариэле – 23-29, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 24-36, на Голанских высотах – 21-32.

Температура воды в Средиземном море – 31 градус, высота волн – 60-140 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 40 км/ч).

В субботу-понедельник ожидается постепенное повышение температуры. В понедельник – щарав, температура выше среднесезонной.

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Пятница, 1 сентября 2017 г.
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