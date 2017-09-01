Шалом Штамберг, переживший Холокост, отпраздновал бар-мицву в 93 года

В четверг, 31 августа, 93-летний Шалом Штамберг, переживший Холокост, отпраздновал в Хайфе бар-мицву, сообщает Reuters. Штамберг, родившийся в Польше в 1924 году, не смог сделать это в 13 лет.

Празднование было отменено из-за тяжелой атмосферы, царившей в еврейской общине в 1937 году из-за страха перед немецким вторжением.

Когда пришли нацисты, Шалом вместе с семьей попал в Варшавское гетто. Он работал электриком на заводе и сумел выжить. Однако его родители и пятеро братьев погибли во время Холокоста.

Отпраздновать бар-мицву Штамбергу помогли стажеры-полицейские, которые привезли его в синагогу в Хайфе, где пожилого мужчину встречали аплодисментами и цветами.

Штамберг облачился в талит и прочитал отрывок из Торы, а затем пустился в пляс вместе с женой и гостями.

Мужчина признался, что он до сих пор не выполнил еще одну важную миссию. Штамберг хочет прочитать лекцию об ужасах войны, жизни в концентрационных лагерях нацистов и о том, как ему удалось выжить.