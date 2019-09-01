В израильских детских садах и школах начинается новый учебный год

В воскресенье, 1 сентября, начинается учебный год в израильских школах и детских садах. В примерно пяти тысячах учебных заведений начнут заниматься около 2.354.000 учащихся.

По данным министерства просвещения, в подготовительные группы детских садов пойдут около 190 тысяч детей. В младших группах детских садов будут заниматься 333 тысяч детей.

За парты начальных классов сядут около 1.074.000 школьников, среди них 168 тысяч первоклассников. В классах средних школ будут учиться 296 тысяч подростков, примерно 461 тысяча учащихся в нынешнем учебном году являются старшеклассниками. 132 тысяч старшеклассников продолжают учебу в выпускном, 12-м классе.

В пятницу, 30 августа, в последний момент перед началом учебного года министерство финансов и профсоюз учителей сумели прийти к соглашению, и планировавшаяся забастовка была отменена. Профсоюз учителей требовал решить вопрос о пенсиях и оплате больничных, а также заявлял, что система просвещения не готова к реформе специального образования.

Однако утром 1 сентября стало известно, что 49 школ и 495 детских садов не начнут занятия в этот день. Эта локальная забастовка затронет более 34 тысяч детей. Кроме того, бастуют более 1300 учителей программы "Ила" для проблемных подростков, оказавшихся вне школьной системы, и учителей программы "Шлавим", обучающих больных детей на дому, требуя увеличения заплат и улучшения условий их работы.

Новый министр просвещения Рафи Перец обещает в новом учебном году заняться вопросами дополнительного строительства для образовательных учреждений и внедрения дифференцированного бюджета.

Начинается реализация реформ системы специального образования (пока в Северном округе) и системы образования для детей младшего дошкольного возраста, планируется заключение новых коллективных договоров для преподавательских кадров.

Одной из главных проблем остается дефицит квалифицированных учителей, особенно в области естественных наук, английского языка и математики. Для периферийных районов эта проблема стоит особенно остро.