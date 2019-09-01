"Хизбалла" обстреляла территорию Израиля

Пресс-служба ЦАХАЛа передала, что некоторое время назад израильская территория была обстреляна противотанковыми ракетами из Ливана. Инцидент произошел в районе Авивим.

Согласно сообщению армейской службы, целью атаки были военная база и армейские транспортные средства. "Несколько целей были поражены противником", - передает пресс-служба ЦАХАЛа. Позднее пресс-секретарь ЦАХАЛа бригадный генерал Ронен Манелис сообщил, что в результате атаки "Хизбаллы" никто из военнослужащих или гражданских лиц не пострадал. Он подтвердил, что в результате обстрела противотанковыми ракетами военной базы в районе Авивим был поврежден бронированный автомобиль ЦАХАЛа, используемый армией также для транспортировки раненых.

В ответ танки Армии обороны Израиля обстреляли цели в южном Ливане.

Террористическая организация "Хизбалла" взяла на себя ответственность за обстрел израильской территории, сообщив, что ее боевики уничтожили армейский джип.

Ливанские СМИ сообщают, что израильская артиллерия обстреливает район населенного пункта Марун ар-Рас на юге Ливана. Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в сторону цели было выпущено более сотни снарядов.

Корреспондент телеканала "Кан-11", ведущий репортаж из мошава Авивим, расположенного на границе с Ливаном, передает, что на границе продолжается перестрелка с боевиками "Хизбаллы". На израильской территории разорвалось несколько минометных снарядов, которые стали причиной возгорания сухой травы и кустарника. Жители поселка находятся в бомбоубежищах.

После обстрела израильской территории из Ливана ЦАХАЛ распорядился открыть бомбоубежища в населенных пунктах, находящихся на расстоянии менее четырех километров от границы. Вместе с тем, в Управлении тылом подчеркивают, что нет необходимости находиться в бомбоубежищах постоянно. В случае сирены, предупреждающей о возможном ракетном обстреле, необходимо зайти в бомбоубежище на 10 минут, после чего укрытие можно покинуть. Кроме того, армия распорядилась прекратить сельскохозяйственные и инфрастуктурные работы на границе с Ливаном.

Телеканал Sky News передал, что премьер-министр Ливана Саад Харири обратился к США и Франции с просьбой вмешаться в ситуацию, чтобы не допустить дальнейшей эскалации конфликта с Израилем. Харири провел телефонные переговоры с государственным секретарем США Майком Помпео и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Он выразил обеспокоенность, что ситуация может выйти из-под контроля и перерасти в полномасштабные военные действия.

По информации радиостанции "Кан Бет" и 13-го телеканала, глава правительства и министр обороны Биньямин Нетаниягу проводит телефонные консультации с главами служб безопасности. По данным этих источников, глава правительства обсудил ситуацию на границе с Ливаном с начальником Генштаба, начальником ШАБАК и Национального совета безопасности.

Мэрия Нагарии распорядилась открыть общественные бомбоубежища в городе. В сообщении сайта 0404.co.il, отмечается, что это решение принято для того, чтобы дать жителям города ощущение безопасности.

Около 19:00 Управление тылом сообщило об отмене всех особых указаний, которые были выпущены для жителей населенных пунктов, находящихся на расстоянии менее четырех километров от границы с Газой.

Днем 1 сентября сообщалось, что в небе над северными районами Израиля наблюдается движение самолетов и вертолетов ЦАХАЛа. В частности, замечены истребители, самолеты-дозаправщики, беспилотные самолеты и вертолеты.

В районе Ар Дов можно было наблюдать сильное задымление.

На трассах около ливанской границы установлены дополнительные контрольно-пропускные пункты. Особые меры безопасности могут быть связаны с ожиданием "акций мести" со стороны "Хизбаллы" после инцидента с израильскими БПЛА в пригороде Бейрута.

Военные скупо комментируют происходящее.

Пресс-служба ЦАХАЛа ответила на запрос редакции NEWSru.co.il по поводу публикаций ливанских СМИ об обстреле и лесном пожаре в районе Кфар Шуба (южный Ливан). Нам сообщили следующее: "Короткое время назад возникло несколько очагов пожаров в районе Ар Дов. Пожары вспыхнули в результате оперативных мероприятий, проводившихся силами ЦАХАЛа в этом районе". Сообщить какие-либо дополнительные подробности военные отказались.

Около полудня ливанский телеканал "Аль-Манар", принадлежащий "Хизбалле", сообщил, что израильская артиллерия обстреляла некие цели в южном Ливане, в частности в районе деревни Кфар Шуба. В эфире телеканала утверждалось, что обстрел был осуществлен артиллерийскими снарядами калибра 155 мм. О пострадавших в результате этого обстрела не сообщается. "Аль-Манар" также утверждает, что "вражеские беспилотники" сбросили зажигательные бомбы в этом районе (в этом сообщении не было сказано, что речь идет об израильских БПЛА). Другой близкий к "Хизбалле" телеканал "Аль-Маядин" также сообщает об артиллерийском обстреле и заявляет, что лесной пожар был вызван осветительными ракетами, выпущенными летательными аппаратами израильских ВВС.





