18+
1 сентября 2019 г.
последняя новость: 16:21
Евреи всех стран ? в одной книге
Альцгеймер звучит страшнее слабоумия
Человеческие останки возрастом 3000 лет обнаружили в Йемене
Как избавиться от клерикальной зависимости
Кого мы боимся больше всего
Пригожин обнародовал видео с Кобзоном
Какие гормоны не дают похудеть
Нудли по-одесски
Угроза со всех сторон
Защищать Израиль стало труднее
Пенс поддержал право Израиля на самооборону
О роли культа личности
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
16:19 В Рахате под колесами автомобиля погиб 28-летний мужчина
15:28 На севере Израиля действует военная авиация
15:08 На тель-авивском пляже вытащили из воды женщину, пострадавшая в критическом состоянии
13:53 ЦАХАЛ: пожары на юге Ливана возникли вследствие "оперативных мероприятий" военных
13:19 Продлено содержание под стражей подозреваемого в поджоге синагоги в больнице "Бейлинсон"
13:07 Члены "Зеут" голосуют по вопросу о соглашении с Нетаниягу
12:14 В больницу "Шнайдер" доставили маленькую девочку, укушенную змеей
11:59 Ганц создаст коалицию с арабами при поддержке Либермана
11:40 Во двор дома раввина Элиэзера Берланда брошена шоковая граната
11:07 На фоне борьбы с партией "Ямина" Нетаниягу вновь пообещал аннексировать части Иудеи и Самарии
Загрузка...
В Израиле

На севере Израиля действует военная авиация

время публикации: 15:28 | последнее обновление: 15:46 блог версия для печати фото
На севере Израиля действует военная авиация
На севере Израиля действует военная авиация
На трассах около ливанской границы установлены дополнительные контрольно-пропускные пункты

В воскресенье, 1 сентября, в небе над северными районами Израиля наблюдается движение самолетов и вертолетов ЦАХАЛа. В частности, замечены истребители, самолеты-дозаправщики, беспилотные самолеты и вертолеты.

В районе Ар Дов можно наблюдать сильное задымление.

На трассах около ливанской границы установлены дополнительные контрольно-пропускные пункты. Особые меры безопасности могут быть связаны с ожиданием "акций мести" со стороны "Хизбаллы" после инцидента с израильскими БПЛА в пригороде Бейрута.

Военные скупо комментируют происходящее.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛа ответила на запрос редакции NEWSru.co.il по поводу публикаций ливанских СМИ об обстреле и лесном пожаре в районе Кфар Шуба (южный Ливан). Нам сообщили следующее: "Короткое время назад возникло несколько очагов пожаров в районе Ар Дов. Пожары вспыхнули в результате оперативных мероприятий, проводившихся силами ЦАХАЛа в этом районе". Сообщить какие-либо дополнительные подробности военные отказались.

Около полудня ливанский телеканал "Аль-Манар", принадлежащий "Хизбалле", сообщил, что израильская артиллерия обстреляла некие цели в южном Ливане, в частности в районе деревни Кфар Шуба. В эфире телеканала утверждалось, что обстрел был осуществлен артиллерийскими снарядами калибра 155 мм. О пострадавших в результате этого обстрела не сообщается. "Аль-Манар" также утверждает, что "вражеские беспилотники" сбросили зажигательные бомбы в этом районе (в этом сообщении не было сказано, что речь идет об израильских БПЛА). Другой близкий к "Хизбалле" телеканал "Аль-Маядин" также сообщает об артиллерийском обстреле и заявляет, что лесной пожар был вызван осветительными ракетами, выпущенными летательными аппаратами израильских ВВС.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 1 сентября 2019 г.
ЦАХАЛ: пожары на юге Ливана возникли вследствие "оперативных мероприятий" военных
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 1 сентября 2019 г.
"Аль-Манар": ЦАХАЛ обстрелял цели в южном Ливане
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 30 августа 2019 г.
"Хизбалла" передала два "израильских" БПЛА ливанской армии
// NEWSru.co.il // В Израиле // 29 августа 2019 г.
ЦАХАЛ представил данные о ракетном проекте "Хизбаллы"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 28 августа 2019 г.
БПЛА ЦАХАЛа, подвергшиеся обстрелу в Ливане, выполнили миссию и вернулись в Израиль
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 28 августа 2019 г.
СМИ: "Хизбалла" ищет израильского агента после операции с участием БПЛА в Бейруте
// NEWSru.co.il // Пресса // 27 августа 2019 г.
Газета Times назвала цель израильских БПЛА в Бейруте
// NEWSru.co.il // В Израиле // 27 августа 2019 г.
ЦАХАЛ ограничил движение гражданского транспорта около границы с Ливаном





  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 1 сентября 2019 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2019