На севере Израиля действует военная авиация

В воскресенье, 1 сентября, в небе над северными районами Израиля наблюдается движение самолетов и вертолетов ЦАХАЛа. В частности, замечены истребители, самолеты-дозаправщики, беспилотные самолеты и вертолеты.

В районе Ар Дов можно наблюдать сильное задымление.

На трассах около ливанской границы установлены дополнительные контрольно-пропускные пункты. Особые меры безопасности могут быть связаны с ожиданием "акций мести" со стороны "Хизбаллы" после инцидента с израильскими БПЛА в пригороде Бейрута.

Военные скупо комментируют происходящее.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛа ответила на запрос редакции NEWSru.co.il по поводу публикаций ливанских СМИ об обстреле и лесном пожаре в районе Кфар Шуба (южный Ливан). Нам сообщили следующее: "Короткое время назад возникло несколько очагов пожаров в районе Ар Дов. Пожары вспыхнули в результате оперативных мероприятий, проводившихся силами ЦАХАЛа в этом районе". Сообщить какие-либо дополнительные подробности военные отказались.

Около полудня ливанский телеканал "Аль-Манар", принадлежащий "Хизбалле", сообщил, что израильская артиллерия обстреляла некие цели в южном Ливане, в частности в районе деревни Кфар Шуба. В эфире телеканала утверждалось, что обстрел был осуществлен артиллерийскими снарядами калибра 155 мм. О пострадавших в результате этого обстрела не сообщается. "Аль-Манар" также утверждает, что "вражеские беспилотники" сбросили зажигательные бомбы в этом районе (в этом сообщении не было сказано, что речь идет об израильских БПЛА). Другой близкий к "Хизбалле" телеканал "Аль-Маядин" также сообщает об артиллерийском обстреле и заявляет, что лесной пожар был вызван осветительными ракетами, выпущенными летательными аппаратами израильских ВВС.





